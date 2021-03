Festividades religiosas serán de manera ordenada y con poco aforo de personas

La fiesta patronal del Señor del Hospital, al igual que las celebraciones propias de la Semana Santa, no se realizarán de manera masiva, sin embargo se permitirá una asistencia ordenada y apegada a los protocolos sanitarios.

Monseñor Gerardo pide seguir las celebraciones de manera virtual.

Monseñor Gerardo Vázquez informó que para celebrar los 461 años de la presencia de la imagen del Señor del Hospital en el municipio, se realizará una celebración religiosa de manera ordenada y atendiendo el aforo que se tiene permitido el próximo 30 de marzo. Además indicó que las peregrinaciones que llegaban durante los días santos y donde se recibían hasta 60 mil visitantes serán restringidas.

Señaló también que la visita de los siete templos (tradición del Jueves Santo) será ordenada y con grupos reducidos, pero exhortó a la ciudadanía a cumplir con esta costumbre desde casa ante una imagen del Señor del Hospital.

“Creo que derivado de esta crisis que comenzó hace un año, hemos aprendido y estamos haciendo lo esfuerzos necesarios para controlarla. No creo que en cuatro semanas las cosas cambien, por tanto debemos seguir con las medida necesarias, entonces, sí una persona viene de manera particular podrá ingresar, pedimos no hacerlo en grupos organizados y los invitamos a que participen en las festividades a través de nuestra página del santuario” , dijo.

Con el cambio en el semáforo estatal a color naranja las iglesias y recintos religiosos deberán mantener un aforo controlado del 30% de su capacidad, atendiendo en todo momento el uso de cubrebocas, uso de gel antibacterial, sana distancia y toma de temperatura.