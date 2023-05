Bailarines se manifiestan que se visibilice las artes escénicas

Bailarines realizaron un performance frente a la Presidencia Municipal a modo de manifestación para exigir a las autoridades mayor apoyo, luego de que denunciaron a través de redes sociales sobre el mal estado del escenario que se prestó el pasado fin de semana en el marco del día internacional de la danza.

Durante el fin de semana pasado, se llevó a cabo con la conmemoración del día internacional de Danza en el cual por medio de redes sociales surgieron comentarios en donde hacían de conocimiento las malas condiciones en donde se llevó a cabo dicho evento.

Estás manifestaciones llegaron a ser tocadas en la trigésima novena sesión ordinaria de ayuntamiento en los asuntos generales por el regidor Diego Calderón Martínez, en donde miembros del ayuntamiento, desestimaron el tema al no considerarlo relevante para la misma.

Por ello, durante la mañana del presente viernes, diversos artistas salmantinos se manifestaron a las afueras de la presidencia municipal de manera pacífica, realizando un performance para que se les tome en cuenta.

“Como bailarines, como director de estudio, persona cercana a más maestros nos indigna el trato que nos dieron, además de los comentarios emitidos durante la sesión de ayuntamiento, demeritando nuestras quejas y nuestra voz como se ha hecho muchas veces, estaremos con varios maestros y compañeros quienes se estarán uniendo conforme pasa el día; realizaré una danza durante el tiempo que mi cuerpo me lo permita para hacer protesta por el tiempo que nosotros invertimos y dedicamos a nuestras vidas el hacer de la danza” comentó Rufo, Director de Nexus Dance Center, encargado de danzas urbanas de Dansarte Salamanca y gestor cultural.

Con esta protesta, los bailarines buscan que se visibilice, ya que esto no se trata en peleas entre políticos, sin embargo, esta manifestación es que se acerquen a la comunidad artística y escuchen lo que necesitan para poder realizar sus actividades.

“En el día internacional de la danza, como muchos lo saben el tapanco que nos prestaron estaba en muy malas condiciones, no se contó con iluminación, hacen lo que pueden con los recursos que puedan y no estuvo a la altura, no hubo un presentador, ni camerinos cerca y para nosotros es una falta de respeto; en varias escuelas tenemos niños y adolescentes que han competido a nivel nacional y mundial en donde han ganado medallas y no es justo que se nos trate de esta manera”, explicó.

Los bailarines se mantendrán realizando su manifestación afueras de la presidencia municipal, hasta que se les atienda por parte del gobierno municipal, y en caso de no tener respuesta, se manifestarán las veces que sean necesarias.