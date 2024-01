Arribaron cerca de mil 600 peregrinos a Salamanca

Ante la llegada de los casi mil 600 peregrinos a Salamanca, el peregrino Roberto Avilés dijo que lleva más de 15 años realizando esta actividad año con año, en su trayecto hacia Salamanca ha sido un recorrido agradable con el objetivo de llegar a San Juan de los Lagos.

“Venimos de Querétaro, salimos el 18 y por fin llegamos a Salamanca, y mañana nos moveremos a Irapuato, Silao y León para llegar al monte; yo tengo 15 años realizándola, la primera vez fue por manda y me gustó mucho el camino y hasta la fecha y que dios me de licencia, seguiré viniendo cada año. Ahorita no tengo una manda, pero si hacerle gracias a la virgen por todo lo que nos ha dado y lo bien que nos ha ido en este año” dijo Roberto Avilés, peregrino.

A las once y media de la mañana se presentó la llegada del primer contingente de peregrinos originarios del estado de Querétaro, siendo aproximadamente de mil 600 peregrinos pertenecientes a diversas colonias y comunidades del vecino estado.

“Ahorita nos tocó una lluviesita, ayer con sol y asi nos llueva o truene estaremos aquí en el camino; las primeras veces venía con mi madre, pero en este año ya cumple ocho años de que falleció y me dejó esta bonita herencia, y vengo acompañado de mis dos hermanas y esperamos estar ahí el 28 a San Juan de Los Lagos”, comentó Roberto Avilés.

La peregrinación fue acompañada en todo momento por personal de Protección Civil quienes se encargaron de resguardar la seguridad sobre la autopista 45 a su llegada al municipio de Salamanca, en donde personal de Vialidad se encargó de llevar a cabo los cierres parciales de avenidas mientras se recorrían.

“Somos alrededor de mil 100 peregrinos, como es la peregrinación diocesana de Querétaro tiene oficialmente de 53 años; la gente va a pie para pagar manda, por devoción o simplemente agradecer a la virgen por todos los favores que les ha realizado”, comentó José Luis Nava Pérez, presidente de la peregrinación diocesana de Querétaro a San Juan de los Lagos.

De igual manera, la peregrina Guadalupe, originaria de la ciudad de Ezequiel Montes dijo, “Siento mucha alegría, muy contenta, en esta ocasión vengo a darle gracias a la virgen, llevo diez años realizando esta peregrinación acompañada de mis hermanas”.

De igual manera personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) hizo entrega de alrededor de 70 cubrebocas y más de 100 cubrepelo, además de saber si el agua que se les brindará a los peregrinos es apta para su consumo, atención médica dentro del campamento ubicado en la avenida Leona Vicario en la zona norte de la ciudad.