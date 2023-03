Arranca jornada contra dengue

León Gto.- En el inicio de la primera jornada nacional de lucha contra la arbovirosis, conocidos como los virus transmitidos por insectos como el mosquito, siendo el Aedes aegypti, el vector principal del virus Dengue, Zika y Chikungunya, la Secretaría de Salud pide a la población que si almacena agua, sea en recipientes tapados.

Lo anterior declaró Luis Carlos Zúñiga Durán, director general de Protección Contra Riesgos Sanitarios quien agregó que ante el “tandeo” de agua implementado en 97 colonias de la zona de los Castillos y Echeveste en la ciudad, se deben reforzar las medidas de higiene en los lugares donde se almacena agua.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“El tandeo del agua, la importancia de que si vamos a almacenar agua, ya se ha avisado por ejemplo en estás zonas de León que va a estar llegando el agua cada tercer día, si vamos a almacenar agua que sea en recipientes limpios y que estén perfectamente tapados. Los tambos de 200 litros, los recipientes con tapa de sellado hermético, con rosca, que estén limpios y que estén cerrados; cuando ya no esté en uso, vaciarlo, totalmente limpiarlos, evitar almacenar cualquier tipo de recipiente en patios, en azoteas, en zotehuelas”, destacó.

Fue a través de la Jurisdicción Sanitaria VII con cabecera en León en que se inició con la primera jornada, con el principal objetivo de concientizar a la población sobre las enfermedades transmitidas por mosquitos y promover medidas preventivas para evitar su propagación.

Local Gobernador entrega domo y anuncia la creación de una Unidad de Servicio de Apoyo a la Escuela Regula (USAER)

“En la región de las américas, en el 2022 hubo 3 millones 100 mil casos de arbovirosis, el 90% de esos casos eran de Dengue, un 8.7% de Chikungunya y un 1.3% de Zika; en el 2021 hubo un millón 400 mil casos en las américas, que quiere decir esto, que se incrementó casi un 118% el número de casos de arbovirosis en las américas y esto nos debe de llevar a una conclusión, en el estado de Guanajuato aquí tuvimos un solo caso el año pasado, realmente nada para una población de más de 6 millones de habitantes que se encuentran clavado en el corazón del país perfectamente comunicado”, mencionó Pablo Sánchez Gastelum, director de Salud Pública.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el único caso de dengue registrado en Guanajuato fue importado, se trata de una persona que se contagió en Quintana Roo y luego de tratarse a tiempo se pudo evitar que esta enfermedad llegará a algún extremo.

También durante el arranque de la jornada se mencionó que en el año 2022 se cerró la cifra con 53 defunciones por arbovirosis.

Por su parte, Juan Luis Guzmán Rueda, director de Epidemiología y Sanidad, de la Dirección de Salud de León, destacó que el objetivo de la jornada nacional contra la arbovirosis 2023 es reforzar la ardua labor de combate del mosco Aedes aegypti, ya que este vector afecta la salud de la población al transmitir con su picadura los virus causantes de Dengue, Zika y Chikungunya.

Las principales actividades desarrolladas durante la jornada, se destacan la distribución de materiales educativos sobre las arbovirosis, la realización de charlas informativas en centros de salud y escuelas, la fumigación en zonas de alto riesgo y la eliminación de criaderos de mosquitos en espacios públicos y privados.

Serán más de mil 500 brigadistas quienes estarán tocando puerta por puerta los hogares de las familias de Guanajuato para llevar la información necesaria en pro de la salud de los ciudadanos y así evitar criaderos de moscos.

Moisés Andrade Quesada subsecretario de Salud y coordinador general de Salud Pública señaló que se invirtió 42 millones en todo lo que son insumos, 90 millones en pago de nóminas en todo los recursos humanos, además se invirtió en máquinas pesadas para las nebulizaciones.

“Quiero decirles que alrededor del 15% todavía no permiten que entremos a sus casas a supervisarlas, a dejarles libres con la orientación que se tiene para que descacharricen y les damos a la facilidad de mostrar quiénes somos ya no entramos libres, tenemos uniforme especial, todo lo que son vectores tienen esa facilidad de contar con todos sus aditamentos y con todo su uniforme para ser bien identificados, Guanajuato somos privilegiados gracias al esfuerzo de ustedes, en este año no tenemos un solo caso de dengue”, concluyó.