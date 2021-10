Archivaron denuncias dieciocho ambientales

Durante los tres años de gobierno, la Dirección de Medio Ambiente interpuso 18 denuncias por contaminación del aire y contaminación al río Lerma ante dependencias federales y estatales, de las cuales ninguna procedió.

El director de la dependencia, Juan Carlos Jiménez Lugo, indicó que durante esta administración se atendieron dos mil 500 reportes a través del 911. La mayor parte de estos reportes fueron por maltrato animal, por ruido excesivo y un poco menos por residuos y otro tipo de denuncias.

Sin embargo este tipo de reportes presentan una dificultad importante, por ello únicamente se aplicaron 12 sanciones.

“Por ejemplo, si nos reportan un tiradero de basura y vamos dos o tres veces pero si no encontramos a alguien que está haciendo la actividad, no tenemos a quién aplicarle la multa, es lo que le hemos dicho a los ciudadanos cuando platicamos con ellos; necesitamos que nos den un poco más de información quién tira, en qué momento, algo que nos permita hacer acciones más contundentes con las personas”.

En cuanto a las denuncias que interpuso el municipio ante instancias federales por cuestiones de emisiones ante la ACEA, Profepa o Conagua por contaminación al río Lerma, se trató de cubrir todos los aspectos preocupantes para la población.

“Lamentablemente por ser dependencias federales no nos comunican los seguimientos, tampoco nos retroalimentan, algunos pidieron más información y se quedan esas denuncias en proceso de atención”.

Explicó que entre las denuncias que se quedan en proceso están las de Tekchem, que interpusieron relativas a los incendios; en este sentido se indicó que se les informó que las denuncias se pasarían a PAOT porque los residuos que ahí continúan ya están catalogados como no peligrosos, no obstante ya no hubo retroalimentación del tema.