Mal manejo de los residuos urbanos

El presidente y fundador del Grupo Ambientalista México, Comunicación y Ambiente, Carlos Álvarez Flores, interpuso dos denuncias ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato (PAOT) contra la Operadora de Rellenos Sanitarios, S.A. de C.V. (empresa del Grupo TRISA) y contra el ayuntamiento de Silao y Proactiva Medio Ambiente MMA, S.A. de C.,V. / Veolia México, por el mal manejo de los residuos sólidos urbanos.

El ambientalista informó que la primera denuncia que interpuso fue contra la empresa OPRESA por el mal manejo del relleno sanitario ubicado en la Carretera Celaya -Salamanca km 5.5, ejido Crespo segunda fracción.

Explicó que este relleno privado está autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) para recibir residuos sólidos humanos y de manejo especial, sin embargo, el problema es que esta empresa ha registrado nueve incendios, el último ocurrido en 2018, por lo que en ese momento la entonces la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato (PROPAEG) lo clausuró.

“Ningún relleno debe incendiarse nunca, ¿por qué lo hacen?, porque no están cubiertos, porque hay mal manejo y materiales de otro tipo que pueden ser de carácter federal, es decir residuos peligrosos, que si no se manejan bien se incendian. Hemos detectado que los lixiviados que se producen en este lugar son oscuros y los residuos orgánicos no generan ese color, lo que quiere decir que hay materiales de otro tipo”, dijo.

El presidente y fundador del Grupo Ambientalista México, Comunicación y Ambiente, declaró que la segunda denuncia interpuesta es en contra la empresa francesa Veolia México quienes manejan la concesión para operar el relleno sanitario en el municipio de Silao, los cuales están incumpliendo la norma 083 de Semarnat.

“Esta empresa privada es poderosísima pero tampoco están manejando bien el sitio, son empresas privadas que ganan muchísimo dinero y tienen que cumplir, los tiraderos municipales son un problema y no es fácil que los municipios manejen bien los residuos, pero las empresas privadas que cobran tienen la obligación de hacerlo y al igual que el relleno de Celaya los desechos tampoco están cubiertos”.

Refirió que un incendio en un tiradero es algo grave, porque las emisiones que se generan son sumamente tóxicas, pues se generan dioxinas y furanos que son sustancias que acaban el sistema nerviosos central de los niños, causan autismo, hiperactividad, síndrome de déficit de atención, además de causar cáncer de boca, de esófago, páncreas, hígado así como daño en los riñones.

Aunado a estas denuncias, Carlos Álvarez ha levantado denuncias en Tinajitas en Celaya, el viejo tiradero que estaba por Tekchem en Salamanca, Peñitas en Irapuato y por los daños en el río Temascatío.

Carlos Álvarez detalló que tanto en Celaya como en Silao le fue prohibido al acceso a los rellenos por lo que tuvieron que hacer uso de drones para poder conocer el estado en el que se encuentran, por lo que esperan que las denuncias interpuestas tengan un seguimiento y se haga cumplir las normas ambientales a los involucrados.