Anuncia Diego gira por Estados Unidos, Europa, Singapur y Japón

GUANAJUATO, Gto.- El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció su próxima gira por cuatro países, con el objetivo de nuevas atracciones de inversiones que le permita a Guanajuato cumplir con la meta sexenal de atracción de inversiones de 5 mil millones de dólares, a la fecha suman 3 mil millones de dólares.

Adelantó que los países por visitar son Estados Unidos, Europa, Singapur y Japón los cuales se harán en tres momentos, a fin de cumplimiento con cada uno los compromisos ya signados.





Empleos mayor remunerados.





En ese sentido, explicó que la primera gira que sostendrá será por Estados Unidos y Europa, con la intención de atraer inversiones, la cual se concretaría entre los meses de agosto y septiembre.

Adicionalmente, anunció un próximo viaje a Singapur el cual tentativamente sería para el mes de noviembre en el que se les invitaría a los alcaldes de León, Irapuato y Celaya, en tanto anticipó también que en marzo del 2023 viajará a Japón, para promover al Estado de Guanajuato.

El mandatario estatal señaló que luego de la pandemia por Covid-19, “hoy es el momento de traer esas empresas, empresas que por el problema que hubo de COVID y por la tensión comercial entre Estados Unidos y China, las compañías quieren sacar su planta de China y como no tienen donde ponerla, pues que la pongan en Guanajuato”.

Rodríguez Vallejo insistió en que actualmente Guanajuato busca un perfil de atracción de empresas y que tiene que ver con aquellas socialmente responsable, y que su rubro sea la generación de carros eléctricos.





Apuesta Guanajuato por empleos con menor carga física de trabajo.





“En el 2030 va a cambiar esto, y necesitamos un ecosistema de coches eléctricos, el problema es que, sino no hay proveeduría, nuestras empresas se van a ir, se van a cambiar (…) No solo queremos armar coches sino queremos cosas de innovación de diseño, y apostarle a la mentefactura, pero no van a llegar solos, hay que irlos a buscarlos y por eso planeamos esta gira, hacen falta más empresas mejor pagadas”, concluyó.