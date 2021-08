Analizan crear semáforo epidemiológico por municipio en Guanajuato

León, Gto.- El crecimiento de contagios de Covid-19 en Guanajuato, podrían ser comparados a la ola que se registró en el mes de enero, pero no con el mismo impacto de defunciones, por lo que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, mencionó que se está trabajando en la creación de semáforos, focalizados por municipios y que las escuelas podrán echar a andar un semáforo similar para establecer la dinámica de trabajo presencial.

“Lo que dije es importante, estamos al nivel de contagios de casi ya del pico de enero, la gran diferencia es la cantidad de muertos que son muchos menos, esto es gracias a que mucha gente se vacunó y no está sufriendo los estragos de este Covid, los que se están enfermando más son los jóvenes que son los que no están vacunados, que no han llegado para esas edades, pero como son más sanos, más fuertes, hay menos muertes”, comentó el mandatario.

El gobernador de Guanajuato se ha estado reuniendo con autoridades de salud, para evaluar las condiciones de la pandemia por el Covid-19, debido a la alza de contagios por el virus en el mes de agosto, pues se ha reportado un incremento de 598 por ciento en comparación con el mes de julio, con mil 382 casos confirmados en los primeros 6 días del mes.

Respecto al plan del Regreso a Clases presenciales para el 30 de agosto, señaló que sigue en pie y en organización, pero que si el panorama sigue de esta manera es posible que se posponga una semana, por lo que en caso de generar un semáforo especializado o focalizado, también las escuelas estarán siendo parte de ese proceso.

“Vamos a buscar semáforo ya un poco más focalizados, porque puede ser que un brote esté en Salamanca por decir algo y en Xichú y Atarjea no, entonces estamos teniendo todo generalizado, vamos a tener que hacer semáforos más especializados, vamos a hacer semáforos hasta por escuelas si nos permiten eso, porque hay escuelas que tengan un brote y se tengan que cerrar y habrá escuelas que no tengan ningún problemas y que están en San Felipe, Dolores y entonces tenemos que ser más especializados”, señaló.

La importancia de los semáforos focalizados, es que los municipios que tendrán menor número de contagios, podrán tener otro tipo de movilidad social que les permitirá seguir activos en su economía, siguiendo las medidas contra Covid-19 correspondientes, mientras quienes no cuenten con un panorama de mejora, tendrán restricciones hasta que pueda mejorar su condición sanitaria.

Sigue sin tener reunión con AMLO

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo informó ante los medios de comunicación, que todavía no tiene una cita para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que solo espera que pueda darse su reunión en estas semanas, antes de que realice su viaje a Europa.

“Hasta el día de hoy no me han dado fecha en la reunión, yo espero que pronto me dé esa fecha, ojalá sea antes de irme”, señaló el mandatario.

Respecto a que si considera que la falta de comunicación con López Obrador es por falta de voluntad política o porque en Guanajuato no fue electo desde las elecciones del 2018, el gobernador del estado corroboró que no es por esa situación, pues tal vez sea por cuestiones de agenda.

“Ojalá que pronto se de esa cita porque sí son muchos temas importantes para Guanajuato, que tienen que ver con la Federación y que queremos tratar personalmente, obviamente con el presidente osea es un tema fundamental”, dijo.

Ya va más de un año y medio desde que el Gobernador tuvo oportunidad de hablar con el presidente de la República, por lo que hace falta abordar temas importantes como lo es el Zapotillo, el tema de infraestructura y también el de seguridad.