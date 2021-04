Pide Obispo más coordinación a autoridades de salud en semáforos epidemiológicos

Enrique Díaz Díaz, obispo de la Diócesis de Irapuato, dijo que es necesaria una mayor coordinación entre las autoridades federales y estatales de salud para poder establecer un semáforo unificado en el estado, pero advirtió que mientras eso sucede, las personas no deben relajar las medidas, pues los contagios no han cesado.

Enrique Díaz Díaz dijo que aunque se ha dicho que Guanajuato ya pasó al semáforo verde, las personas no se deben confiar, sobre todo por la aparición de casos confirmados de contagios provocados por las nuevas cepas de coronavirus en el estado.

“A nivel federal nos han puesto como si estuviéramos en semáforo verde, a nivel estatal ha dicho que sigamos en semáforo amarillo, que son a veces reflejo de una falta de coordinación entre autoridades”

Enrique Díaz Díaz | Obispo de la Diócesis de Irapuato

“El estar en verde o en amarillo, que ya ahorita no sabe uno si está en uno o en otro, no debe llevarnos a un descuido de la salud, es responsabilidad personal.

“(...) Yo creo que no nos podemos confiar, desgraciadamente sigue habiendo algunos casos y con alarma se nos comunicaba en esta semana de estas nuevas cepas en el estado, entonces no vivir en la angustia, yo creo que no podemos a vivir en la angustia, peor no podemos salir a andar libremente”.

Enrique Díaz Díaz dijo que en lo que toca a la Iglesia, las celebraciones religiosas se siguen manejando con los protocolos sanitarios, para evitar contagios en los templos y para sacerdotes y personas que participan en las misas.

“Nosotros hemos tratado en la medida de los posible mantenernos, fortaleciendo la fe de los católicos, sin dejar muchas de las actividades, pero evitar todas aquellas actividades que puedan llevarnos a contagio y lo seguiremos llevando”.