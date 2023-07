Amparos por libros de texto gratuito retrasan su llegada al estado

GUANAJUATO, Gto.-Los amparos que en el resto del país se tienen contra la publicación de los libros de texto gratuito han retrasado su distribución en la entidad, lamentó el Secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Meza.

En entrevista el titular de la SEG señaló que para el estado de Guanajuato corresponde a poco más de 6 millones de texto gratuito, de los cuales solo el 40 por ciento de los ejemplares se han recibido.

Sostuvo que el retraso de los libros obedece a los amparos por el supuesto adoctrinamiento con ideologías socialistas que se incluye en los textos, aunque no se ha logrado verificar dado a que no se cuenta con el material completo.

En tanto, aseguró que, si bien el contar con los tomos completos de libros es necesario, en el caso de Guanajuato, la dependencia a su cargo se encuentra preparada para continuar con el ciclo escolar sin los libros de texto.

En ese sentido, refirió que, el mecanismo habilitado durante la pandemia para poder continuar con las clases si el retraso se extiende será una de las alternativas a implementar, por lo que descartó que el ciclo escolar pudiera retrasar su calendario.

“El sistema educativo de Guanajuato está preparado para trabajar de forma emergente si fuera el caso de que no llegaran los libros de texto, hicimos una estrategia en pandemia que hoy funciona con CONCUPRISE, es la recuperación de los aprendizajes fundamentales, trabajado por proyectos, que es justo la metodología pedagógica que está, que hoy viene en el nuevo modelo curricular”, afirmó.

A pregunta expresa sobre si en Guanajuato se ha presentado alguna queja por parte de padres de familia con respecto al contenido de los libros de texto gratuito, el funcionario estatal respondió que no, sin embargo, afirmó que no se han presentado por que no se conoce el contenido de los libros.

“Hoy no es tanto que no haya habido quejas, es que nadie conoce los libros, cuando se conozca yo creo que va a haber una discusión interesante respecto a si eso que contienen los libros es lo que todos queremos que nuestros niños sean para el futuro”, finalizó.