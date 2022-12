Alumnos y padres de familia denunciaron presunto acoso por parte de un maestro de la escuela CETIS 62

Alumnos y padres de familia del Cetis 62 se manifestaron a las afueras de la escuela de nivel medio superior, para denunciar y exigir justicia por supuestos casos de acoso sexual provenientes de un docente. Al respecto la institución informó que el maestro ya fue retirado de su puesto.

Durante la mañana de este viernes, alumnado del plantel llevaron a cabo una manifestación en donde externaban los supuestos casos de acoso sexuales por parte del docente, en donde explicaron que estos hechos se han presentado durante un tiempo dentro del plantel educativo y las autoridades escolares, no han tomado cartas en el asunto.

El alumnado externó entre las cartulinas se podía leer "Directora queremos respuestas"; “La directora, cómplice de pederastia"; "No se educa con violencia"; "30 años de impunidad del acosador"; "ya ni en la escuela me siento segura", entre otras más.

A esta denuncia se unió el colectivo feminista “Regla Rota”, quien en sororidad y en apoyo a las adolescentes, acudieron en apoyo a todas aquellas jóvenes que han sido supuestamente acosadas por parte del catedrático.

“Nosotras fuimos convocadas por las alumnas del CETIS, y resulta que el maestro, ha sido denunciado muchas veces por acoso, porque tiene actitudes machistas hacia las alumnas, y la gota que derramó el vaso fue que jaloneó a una joven y la metió a un salón, y estas accione han sido repetitivas por parte de él; nosotros les apoyamos con una protesta pacífica y también las orientaremos a dónde deben de acudir, DGETI debe de responder ante este tipo de situaciones” explicó.

Aunado al comentario explicado por el colectivo Feminista “Regla Rota” una madre de familia, detalló que su hija fue una de las que intentó acosar sexualmente el maestro de la institución. “A mi hija, el maestro la acosaba, y de hecho ocurrió en su oficina, la jaloneaba y no le recibía su libro y no dejaba presentar exámenes porque no accedió a lo que él quería; yo vine con la directora Brisa, quien me atendió bien”, explicó la madre de familia.

La madre de la joven afectada explicó que dichos hechos se presentaron el pasado lunes, por lo cual ella acudió al plantel escolar a realizar la denuncia correspondiente ante la directora del Cetis para que se le diera el seguimiento correspondiente. “Quiero que se haga justicia, estas acciones no se valen, mi hija no es la única, hay más casos, el acoso con mi hija ya tenía más de un mes o mes y medio.

Este hecho se ha hecho presente en el desfile del 8M en donde el colectivo feminista Regla Rota, realizó un tendedero de denuncias sobre la plazoleta cívica Miguel Hidalgo, en donde se mencionaba al maestro que actualmente es acusado de supuestos casos de violencia en contra de las jóvenes del plantel medio superior.

Ante esta situación que se vive actualmente dentro del centro educativo, el CETIS 62 emitió el siguiente comunicado: “La dirección de esta institución de Salamanca, Guanajuato, compartimos a nuestros directivos, cuerpo docente, alumnado, padres de familia y sociedad en general, que estamos enterados de las denuncias existentes por acoso por parte de un profesor de esta escuela hacia dos alumnas quien ya han hecho su queja por escrito ante la dirección del plantel.

En el CETIS 62 estamos a favor de la justicia y el respeto a cada uno de las y los miembros de nuestra comunidad educativa, por eso nos ponemos a disposición de las autoridades pertinentes en caso de que las afectadas, así como sus padres, decidan interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Desde que se recibió la primera queja, se tomaron cartas en el asunto inmediatamente y se están siguiendo todos los protocolos administrativos que corresponden en espera de las indicaciones de nuestras autoridades.

Tras el conocimiento de esta primera denuncia se dio a conocer una más que también fue puesta por escrito ante la dirección del plantel y ante la cual también ya se están llevando a cabo las acciones correspondientes.

La dirección del CETIS62, reitera la disposición de abrir los canales de diálogo que sean necesarios con quienes se sientan afectadas por esta situación, a fin de encontrar juntos una solución que permita el acceso a la justicia.

Refrendamos nuestro compromiso por velar la integridad, dignidad y respeto hacia todas las personas que forman parte de nuestra institución”.