Afecta pandemia aprendizajes académicos

El rezago educativo y los cambios aspectos socioemocionales, forman parte de las secuelas que dejaron los dos años de confinamiento por la pandemia de la covid-19, los cuales se han convertido en un gran reto para los docentes, al representar un problema académico que no permite avanzar en los aprendizajes de los estudiantes y que ha llevado a los docentes a buscar estrategias y dinámicas para reforzar los conocimientos, informó, Ramón Salazar Martínez, docente de secundaria.

Dijo que, los dos años de pandemia no solamente generaron un rezago educativo importante en el aprendizaje, sino también provocó cambios en el aspecto socioemocional de los niños, en relación con su personalidad, lo que represento un problema en la parte académica que se notó principalmente en materias como español y matemáticas, lo que generó que los docentes buscarán estrategias como elaborar planeaciones abiertas, que les permitan tener cambios actitudinales en las habilidades y confianza en los niños.

Aprendizajes académicos afectados

"Tratamos precisamente de eso, de que cada uno de mis compañeros estén en contacto y apoyo, no solamente en los consejos técnicos, sino también en los grupos que tenemos para dialogar el avance que hemos visto con los niños, para coordinar las asignaturas que sea más fácil para ellos y puedan digerir mejor los contenidos y generar un buen ambiente de aprendizaje" dijo el docente, encargado de impartir la materia de historia

Ante el cuestionamiento sobre que las estadísticas de la evaluación RIMA, que realizó la Secretaría de Educación de Guanajuato, en donde se señaló un rezago educativo de un año y medio, el docente, aseguró que, a pesar de los tres meses del regreso gradual a las aulas, las estadísticas no están tan alejadas de la realidad, ya que un rezago educativo anormal, es la consecuencia de dos años de pandemia, por ello, es importante que exista una coordinación entre docentes y autoridades educativas, para apoyar a los niños y niñas que se vieron afectado en sus aprendizajes debido a las condiciones sanitarias, ello, también se suman los problemas de socioemocionales y con los cuales se debe trabajar.

Implementar estrategias para recuperar aprendizajes

"A pesar del regreso gradual, todavía existe demasiada incertidumbre y desconfianza por parte de los niños y niñas, si bien las cuestiones en materia de salud no son marcadas a través de las guías, hay muchos niños que por personalidad no quieren quitarse cubrebocas en espacios abiertos, tratamos de llevar a cabo las herramientas didácticas y académicas para que ellos, tengan la necesidad de asistir y saber que cuenta con los maestros capacitados y con un personal que los atiende y que está pendiente no solo en el aspectos académicos o de conocimiento sino de su formación integral como ciudadanos y seres humanos", indicó.

Aunque, señaló que todavía es muy temprano para evaluar el avance en los aprendizajes académicos de los estudiantes de manera generalizada, la realidad es que durante estos tres meses los estudiantes se encuentran se encuentran en una media aceptable.