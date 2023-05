Afirma alcalde que no le ha fallado a la ciudadanía salmantina

El Alcalde Salmantino César Prieto Gallardo, afirmó que no le ha fallado a la población salmantina. Lo anterior se derivó ante los comentarios emitidos por la ciudadanía, al decir que su administración le ha quedado a deber a los habitantes de Valtierrilla.

En días pasados, se llevó a cabo la inauguración de la Expo Nopal en la comunidad de Valtierrilla, en donde algunos habitantes se manifestaron explicando que el alcalde les había fallado en cumplir con las necesidades que tienen en la comunidad.

Estas denuncias se externaron durante el marco de la XVIII edición de la Expo Nopal, en donde los habitantes externaron estar en el olvido por parte de las autoridades. Ante estas peticiones, el alcalde César Prieto Gallardo atendió a las denuncias realizadas por el señor J. Carmen de la comunidad de Valtierrilla.

“Entiendo que ya viene el tema político electoral, pero no los acuso de nada, en Salamanca estamos trabajando con el recurso que tenemos y con mucho orgullo en la línea del sentido del presidente de la república Andrés Manuel, cosa que no se hace en otro lado, confía y espera a que termine y dirás si fallo o no, porque yo siempre daré la cara: yo demostraré a la gente de Valtierrilla y de Salamanca que trabajaremos por amor a ellos”, respondió el alcalde César Prieto Gallardo.

Prieto Gallardo, dijo respetar los comentarios realizados por el manifestante, en donde afirmó que él no ha fallado y ha tenido un acercamiento con J. Carmen desde el tiempo de campaña electoral.

“Estamos trabajando y estamos complicados, porque gran parte de los proyectos de obra que necesitan las comunidades y en este caso Valtierrilla, dependen también del recurso del estado y es complicado que para el recurso que hay para Salamanca, alcance y con la deuda que ya se adquirió nosotros tenemos obras para Valtierrilla y más comunidades y esperamos que el gobierno del estado considere a Salamanca en la proporción que se le merece; yo siempre responderé de manera respetuosa pero tampoco permitiré que una persona exprese que le fallé a una comunidad cuando no es así”, manifestó.

Por último, puntualizó que la Comunidad de Valtierrilla es de gran importancia para la administración municipal y se continuarán gestionando más obras para la comunidad.