Adultos mayores hacen fila de más de seis horas para recibir apoyo económico

Salamanca, Gto. Por más de seis horas adultos mayores hacen filas para poder recibir el apoyo del banco de Bienestar en la colonia San Javier. A este único banco del bienestar acuden habitantes de varias comunidades y mancha urbana de la ciudad, quienes ante alta demanda, inclemencias del tiempo y falta de más bancos federales, viven una complicada situación para disponer de su apoyo.

Desde horas, beneficiarios del programa 65 y más, acuden al banco del Bienestar para poder retirar el apoyo que les es otorgado por parte de Gobierno Federal. Cabe mencionar que en los últimos días ha registrado una gran afluencia de ciudadanos, lo que ha generado que dicho recurso sea escaso para una parte de este rango poblacional.

En lo que respecta al municipio petrolero, está situación no se ha presentado en gran magnitud, de ha ausencia del recurso solamente se registra en el cajero automático, generando una aglomeración de ciudadanos en el banco de la colonia San Javier.

Manuel, Ramírez, habitante de la comunidad de Cerro Gordo, puntualizó que para poder disponer de dicho se vive una odisea.

“Vengo de Cerro Gordo y estuve formado desde las cinco de la mañana, es la primera vez que vengo y tenemos que venir para activar nuestra tarjeta; estamos sin almorzar y soportando las altas temperaturas que se registraron en la mañana y somos muchos los adultos mayores que sufrimos estas filas; si no alcanzo vengo mañana temprano o aquí me duermo pero todos los que estamos aquí estamos en espera de poder alcanzar a retirar nuestro apoyo; ya tenemos el banco en Cerro Gordo pero de que nos sirve si no está funcionando”, comentó Manuel Ramírez Villa.

Cerca de las cuatro y media o cinco de la mañana y en ayunas, acuden salmantinos de comunidades de la ciudad, con el riesgo de no poder contar con su apoyo, tal es el caso de Maria, habitante de Uruétaro.

“Es lo que hemos comentado entre nosotros, los que estamos aquí formados, no nos cuesta, lo que nos cuesta es estar aquí formados, yo vengo de Uruétaro y tengo que trasladarme hasta acá y nos serviría de mucho que estuvieran activos los demás bancos para apoyar a la gente que está de esos lados; yo salí de mi casa desde las cinco y media de la mañana y andamos en ayunas”, comentó.

Cerca de medio día la fila de beneficiaros llegaba a más de cien personas, quienes además de sufrir con las inclemencias del clima, no cuentan con un sanitario cercano, ni un lugar en donde se puedan resguardar de los rayos del sol.

“Hay mucha gente que no es consciente de nuestra situación, habemos algunos que no podemos estar parados tanto tiempo y tenernos aquí desde las cinco de la mañana diciéndonos que no hay dinero; en días pasados nos dijeron que en ventanilla tampoco había dinero y tenían a la gente aquí esperando. Hay gente en silla de ruedas aquí en la fila y luego ya no podemos cobrar en muchos bancos ahora tiene que ser en este banco del bienestar”, comentó Virginia Rayas López.

“No hay preferencia para la gente grande para que las atiendan, algunos estamos malos pero aquí estamos enfermos del cuerpo, pero esperando a que nos toque, pero si no se puede aquí buscaremos ir a otro banco; yo vengo de Los Prietos hice media hora de camino, salí de mi casa desde las siete de la mañana y hasta esta hora (mediodía) ya no aguantamos el estar parados, deben de tener consideración a nosotros” Socorro Rodríguez.

Además de la construcción de este banco del Bienestar en el municipio se cuenta con otros dos bancos más, uno de ellos ubicado en la comunidad de Cerro Gordo, el cual a pesar de estar terminado no se encuentra actualmente en funcionamiento. El otro de ellos se ubica en la comunidad de Los Negrete, mismo que todavía no se encuentra concluido.