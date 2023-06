Necesario cumplir con fechas establecidas para Bancos de Bienestar

La presidenta de la comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, Alma Angélica Berrones Aguayo, consideró que es importante que se cumpla con la fecha de entrega de los bancos Bienestar en el municipio.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En un tiempo aproximado de tres meses deben de estar terminadas las construcciones de los bancos del Bienestar, actualmente se encuentran realizando estas obras en las inmediaciones de la comunidad de Los Negrete.





Se buscará tener contacto con las autoridades correspondientes.





Esta obra estará beneficiando alrededor de ocho comunidades de la zona oeste del municipio. Esta obra lleva un atraso en su tiempo de finalización, esto lo reiteró la síndico del ayuntamiento y presidente de la comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, Alma Angélica Berrones Aguayo.

“Se supone que ya debían de estar las obras finiquitadas, había una fecha; tendremos que revisar el por qué no se ha terminado, creo que ya se cumplieron los tres meses, y me pondré en contacto con el subsecretario Víctor Torres Arellano y saber el por qué no está finiquitado esta construcción”.

Te Recomendamos: Habitantes de Cerro Gordo se encuentran en espera de la apertura de Banco Bienestar

La funcionaria externó la importancia de concluir estas edificaciones, por lo que se buscará tener un acercamiento con la gente encargada de estas obras tanto a nivel estatal como federal. Berrones Aguayo, externó que también se buscará tener algún dato sobre el por qué no se ha inaugurado el banco de Bienestar ubicado en la comunidad de Cerro Gordo.

“Yo me comprometo en tener más adelante la información; empezamos como en marzo y en este mes ya debe de estar en funciones; en el dictamen no se determina ninguna sanción, pero se tienen que cumplir con las fechas porque tienen que cumplir con el dictamen, y si no están terminadas estas obras, el presidente va a exigir que ya estén encaminadas y se encuentran abiertas al público estas sucursales”, explicó.





En tres meses deben de estar terminados los bancos de Bienestar.





Fue durante la vigésima quinta sesión del H. Ayuntamiento cuando se aprobó la donación de un predio para que se pudiera construir el banco del Bienestar en la comunidad de Los Negrete.