Adeuda, otra vez, Liconsa a ganaderos guanajuatenses

De nueva cuenta, Liconsa adeuda a casi 300 ganaderos productores de leche el pago equivalente a cuatro semanas, aunado a que durante toda esta semana no les recibió alrededor de 150 mil litros de leche por ser vacaciones de Semana Santa.





Los productores tienen tres meses sin recibir el pago de su leche.





Miguel Nieto Montoya, líder de los productores de leche de Valle de Santiago, una de las zonas con mayor producción para Liconsa, informó que ya son cuatro semanas las que no les han pagado la leche que les siguen recibiendo, por lo que se han quedado sin dinero para seguir alimentando a sus animales.

Pero no sólo eso: a parte de que se ha complicado el alimentar a sus vacas, ésta siguen produciendo, pero de un momento a otro Liconsa les dijo que no les recibiría la leche durante la Semana Santa, pues argumentaron que no habría labores.

El Dato...

“Nos quedamos con la leche, no podemos decirle a las vacas 'no comas' o 'no des leche', ellas siguen con su ciclo y tenemos leche en exceso que no nos recibieron, unos 150 mil litros, a parte de que pues tampoco nos han pagado y los animales necesitan comer, entonces estamos ante un serio problema”, señaló.

Miguel Nieto Montoya señaló que desde el año pasado están ante una situación complicada, pues en otros sexenios no habían tenido problemas para el pago con Liconsa, pero ahora entre que la paraestatal no tenía dinero y ahora con decisiones que se toman de un momento a otro los ha dejado descapitalizados.









“El alimento está más caro y cuando nos dejan de pagar no avisan, simplemente ya no depositan y tenemos que arreglarnos, cuando buscamos una respuesta nos dicen que esperemos y esperemos y ahora nos dijeron que toda la semana no recibirían leche, entonces son 150 mil litros que tenemos parados y que se van a perder, porque nosotros sólo producimos para ellos”.

El líder de los productores lecheros de Valle de Santiago dijo que ante la escasez de leche que hubo en el estado quedó también la duda, “porque nosotros seguimos entregando la leche, estamos dando la misma cantidad, el mismo día, pero no la vemos en las tiendas, entonces no sabemos para qué la estén guardando y ojalá no sea para algo electorero, porque de todas maneras a nosotros no nos han pagado”.