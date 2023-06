Acercan educación vial a escuelas primarias

La dirección general de Movilidad llevó a cabo módulo de educación vial a las escuelas Venustiano Carranza y Guadalupe Victoria con el propósito de fomentar conductores responsables y mantener el orden vial en el municipio de Salamanca.

Con el objetivo de crear una conciencia responsable y poder mantener un orden vehicular, se realizaron estas actividades en los planteles escolares ubicados en la localidad Cuatro de Altamira. Dentro de la “Feria de Prevención”, realizada por el área de Educación Vial, se llevaron a cabo dinámicas, actividades de conocimientos de manera teórica y práctica, con la finalidad de que los jóvenes pudieran pasar un rato divertido y crear conciencia vial en los jóvenes desde temprana edad.

A través de estas acciones, se pretende que niñas, niños y padres de familia lleven a cabo prácticas responsables como peatones o conductores, además de contar con un conocimiento adecuado, para que los jóvenes sepan de lo necesario antes de estar tras un volante.

Con ello también se tiene el objetivo de que en un futuro no sean acreedores a una infracción por no respetar los lineamientos por no respetar los límites de velocidad, no utilizar el cinturón o casco de seguridad, o bien el conducir bajo la influencia de alcohol o alguna droga, que genere un riesgo para su persona como a terceros

Para refrendar el compromiso que se tiene ante la ciudadanía salmantina, el Gobierno Municipal, con estas acciones pretende crear una conciencia en la población a respetar tanto el reglamento de vialidad, como las diversas señaléticas, para evitar que se presenten situaciones que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos.