Abre alcalde puertas de administración a colectivos de busqueda

Tras las constantes declaraciones de integrantes del colectivo Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos, respecto al abandono y falta de apoyo municipal, el alcalde César Prieto justificó que estos desacuerdos se han generado ante la falta de conocimiento de los procesos administrativos para acceder a programas de apoyo, sin embargo, aseguró que sus integrantes tienen las puertas abiertas para ello.

"Yo respeto mucho la palabra de cada quien, yo espero que el tema de las búsquedas no se politice para otro tipo de temas, saben que tienen las puertas abiertas y si en algún momento no se les ha atendido, que denuncien al funcionario o a la autoridad que no lo ha hecho; esto es más bien son temas de que no conocen los procesos y que de repente es fácil que tienen problemas personales, pero aquí no es personal, es un tema de autoridad y el apoyo será para la célula de búsqueda y para el ciudadano”, explicó César Prieto Gallardo.

El edil salmantino manifestó, que se les brinda apoyo a las madres buscadoras por medio de la célula y a través del DIF por medio de terapias por medio del área de orientación familiar quien es el que otorga dicho apoyo, para abonar a la reconstrucción del tejido social y a todas aquellas personas que se encuentran buscando a su desaparecido.

“Solo es el tema de la organización de las búsquedas, yo sé que todo el mundo quiere hacer la búsqueda en el momento que nos llega la información y no contamos con la organización y planeación, pero es importante en donde debemos garantizar la seguridad de las personas para que puedan llevar a cabo estas actividades; yo les pido es que se acerquen y planeemos de forma correcta. No es que no estamos apoyando a la gente pero si hay que hacerlo de una forma correcta”.

Por último, se estará llevando a cabo la gestión para poder brindarles apoyos con material como es equipamiento, el cual se podrá realizar a través de atención ciudadana en donde presenten la solicitud de lo que necesitan.