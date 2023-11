A favor Diego Sinhue de alianza PRI-PAN-PRD para contender por la gubernatura

León, Gto.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se dijo a favor de que la coalición PRI-PAN-PRD se lleve a cabo en Guanajuato. De no ser así como podría ocurrir en San Miguel de Allende, dijo “no nos espantemos”, pues no es la primera ocasión que PRI y PAN se enfrentan en una contienda electoral.

Local Libia Dennise fue la única que se registró en el PAN para la gubernatura

Esto luego de que el presidente del PAN en el estado, Eduardo López Mares, argumentó que si el PRI va de nuevo con Mauricio Trejo en San Miguel de Allende no le entrarían a la alianza en dicho municipio.

Aunque Rodríguez Vallejo señaló que es un tema de partido y que respeta a todos los alcaldes, dijo que el PAN no debe caer en la soberbia y pues pese a que no ocupe la alianza, siempre es positivo sumar.

"Yo siempre he estado a favor de las coaliciones, de hecho yo fui en una coalición, yo fui gobernador por MC, PRD y PAN, yo creo que las coaliciones suma, ayudan, pero no es una decisión mía, es una decisión del partido, pero yo sí la veo bien”, dijo.

Será en los próximos días cuando arranquen las mesas de negociación entre las dirigencias del PAN, PRI Y PRD, con el objetivo de definir los términos de una posible alianza para la gubernatura de Guanajuato y de sus 46 municipios como está ocurriendo a nivel nacional con la representación de Xóchitl Gálvez del Frente Amplio por México (FAM).

"No lo requerimos en el 2018, no lo requerimos ahorita, sin embargo, siempre es bueno. Lo que yo siempre he dicho es que lo peor que le puede pasar al PAN es la soberbia. Nosotros estamos por sumar y si hay coincidencias para un frente como a nivel nacional, Guanajuato no puede ser soberbio y decir: no lo necesitamos", agregó.

Incluso Rodríguez Vallejo recordó que no sólo él ha ganado con una alianza, pues de la misma forma Juan Manuel Oliva fue y Miguel Márquez llegaron al poder.

Local Morena ya dio por perdido a Guanajuato: Marko Cortés

"No es la primera vez que vayamos enfrentados PRI y PAN, pero eso no quiere decir que no escale a nivel estatal o nacional, puede ser un tema que queda en lo local en San Miguel Allende y de todos los partidos", señaló.