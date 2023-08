A cinco años, Federación a quedado a deber en seguridad: Coparmex

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- El presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Irapuato-Salamanca , Daniel Matus Pérez, aseguró que la Federación ha quedado a deber en seguridad, esto, por falta de una estrategia firme que blinde los estados como Guanajuato de los grupos delictivos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En entrevista para exclusiva para la Organización Editorial Mexicana, Daniel Matus Pérez, dijo que a cinco años de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la estrategia de seguridad de la Federación no ha funcionado, pese a tener el personal humano y la capacidad de recurso para hacerle frente a los grupos delictivos en el país.

Urgen estrategias de seguridad para cuidar estados.

Puntualizó que la Federación ha dejado en el olvido una estrategia que en realidad funcione en el tema de seguridad y eso ha dejado “desprotegidos” a los estados, tal es el caso de Guanajuato en donde los índices de violencia e inseguridad han ido a la alza, principalmente ocasionada por grupos delictivos.

Te recomendamos: Se suma Coparmex a estrategias de seguridad

“El tema de seguridad, la cuestión federal, yo creo que les ha hecho falta estrategia, a pesar de que tienen los elementos humanos y tienen los recursos financieros, creo que les falta estrategia, ya pasaron cinco años y no se ha cambiado la estrategia, y pues bueno, esto nos afecta en los estados porque no somos una burbuja, termina cayéndonos los problemas de lo que no se hace federalmente”, puntualizó el presidente de la Coparmex Irapuato-Salamanca.

Daniel Matus Pérez resaltó que el presidente de la República tiene una agenda de seguridad, sin embargo, esta para los estados no se ha visto reflejada, pues aseguró que en los acontecimientos que día a día se viven en diferentes partes de México, no reflejan que haya una estrategia real.

El presidente de la Coparmex en Irapuato y Salamanca reconoció que, por ejemplo, en el estado sí se ve la presencia de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional, sin embargo, esta de poco sirve, pues no tienen un plan para hacerle frente al crimen organizado dejando la responsabilidad a las policías municipales y a las Fuerzas Públicas del Estado, los cuales se han visto rebasados en ocasiones.

“El presidente tiene su estrategia. Sí hay presencia, pero los traen de manos atadas. Entonces mientras eso pase con la Guardia Nacional, no habrá una disminución del crimen, de hecho, hace poco nos reunimos con el secretario (de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato) Alvar (Cabeza de Vaca) y platicábamos con él de esto, que el estado es quien ha tenido que subsanar lo que la Federación no ha hecho, por ejemplo, en la carretera de Irapuato a Querétaro, se tuvo que poner a elementos de la FSPE, pues de manera reciente se empezó a incrementar, la incidencia en cuestiones de crímenes, por lo que al ver que no hacían nada se tuvieron que poner guardias estatales”, dijo.

Por ello, llamó a las autoridades Federales a ajustar su estrategia y comenzar a ver por los estados que se encuentran inmersos en temas de seguridad grave y apostarle a que regrese la paz de los mexicanos.