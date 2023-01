Enfrentan empresas complicado inicio de año: Coparmex

Los nulos apoyos federales para las empresas, la caída de la economía en el país, el aumento de salarios, el encarecimiento de productos de la canasta básica, alza en el peaje, combustibles, energía eléctrica, aumento de vacaciones y una posible reducción de horario a las jornadas laborales son el plan perfecto para que se dé el cierre de más empresas, así lo dijo Daniel Matus Pérez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Irapuato-Salamanca.

Se han enfrentado a carestía.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Daniel Matus señaló que en los últimos años no ha habido apoyos para las empresas, no ha habido incentivos para la apertura de nuevos negocios y también ha habido carencia de innovación en tecnologías, lo cual también ha sido factor para que esté detenido el desarrollo de las empresas en el país.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

"Sabemos que no es un buen momento, están decidiendo sin tomar en cuenta a las empresas, en los últimos años no ha habido apoyo a las empresas, no se ha impulsado la apertura de nuevos negocios, no ha habido innovación en tecnologías por parte del gobierno hacia las empresas y entonces de repente ahora decir que tenemos que reducir la jornada laboral no es viable, no es que la veamos mal la posible reducción de la jornada laboral, pero falta análisis, cierre de empresas en pandemia y nos dicen que tenemos que seguir pagando; en los últimos años, a pesar de que se ha caído la economía y que no ha habido crecimiento económico, como empresas nos han pedido que sigamos aumentando los salarios".

Local Empresas deben ayudar a trabajadores a cambiar créditos hipotecarios de VSM a pesos

Señaló que se han enfrentado a la adversidad desde el inicio de la pandemia, pues fueron notificados del cierre obligatorio de empresas por la contingencia sanitaria por Covid, sin embargo, durante todo ese lapso tuvieron que hacer el pago de salario de sus trabajadores.

El empresario manifestó que es importante que las autoridades federales consulten al sector empresarial, en caso de que se busque reducir los horarios de trabajo, ya que no se les ha consultado y dijo que debe mantenerse un equilibrio para el desarrollo de empresas y mejoras en beneficio de los trabajadores.

"Nos aumentan los días de vacaciones lo que nos hace más complejo el desarrollo, ha habido incrementos en muchos de los rubros que impactan directamente cómo son casetas, combustible, energía, canasta básica, tenemos el tema de salarios, subir las vacaciones, y ahora quitarle horas productivas al personal, pues pareciera que es el plan perfecto para que cada vez haya más cierre de empresas".