Consejos que debemos tomar en cuenta para el regreso a clases

Estamos a días de que regresen a clases los infantes y adolescentes, pero algunos tendrán un cambio drástico en su etapa escolar, ya que pasan de una etapa a otra. ¿Cómo trabajar en casa ante este cambio para los hijos?

De acuerdo a Karla Garcia, licenciada en Educación Especial y Docente, informa que principalmente los padres deben comprender que es un proceso de transición que implica el desprendimiento del niño de su núcleo familiar y que conlleva muchas implicaciones, no lo deben tomar a la ligera ni minimizar lo que siente el niño.

Por su parte, señala que existen algunas recomendaciones que los padres de familia pueden retomar; por ejemplo, en la etapa de preescolar y primaria cuando los niños van a ingresar por primera vez, es importante que les expliquen cómo será el proceso, anticipar que van a llegar a un espacio diferente en donde estará a cargo una maestra o un maestro y que son quienes van a enseñarles, guiarlos y ayudarlos en caso de que necesiten algo.

Otra recomendación que indica es que días antes hagan un recorrido fuera de las instalaciones escolares, para que los niños identifiquen su nueva escuela, sus características y los padres deben mostrarse emocionados, expresar su alegría a los niños para darles seguridad y claro motivación, les deben explicar que esa será su escuela, por dónde van a ingresar, por dónde deberán salir, y resaltar las características y los espacios con los que cuenta por ejemplo: ¡Mira qué bonitos dibujos y colores tiene tu escuela! ¡Ya viste que tiene juegos!¡Te vas a divertir y vas a aprender mucho aquí!

En el caso del nivel de secundaria es muy importante hablar con sus hijos y concientizarlos de las situaciones y/o peligros que pueden enfrentar.

Los padres deben priorizar la comunicación con ellos, a partir de crear un vínculo de confianza a base de respeto y no a base de amenazas, porque esto únicamente generaría resistencia del adolescente para expresar las situaciones que vive.

Los padres deben buscar un espacio para platicar con calma, antes y durante el inicio del ciclo escolar, les deben brindar esa confianza para que los adolescentes logren platicarles lo que les ocurre y las dudas que van surgiendo, ya sea con los temas académicos, personales o emocionales, porque recordemos que los estudiantes de nivel secundaria entran en la etapa de adolescencia la cual se caracteriza por tener muchos cambios físicos, emocionales y de personalidad, y a veces los padres creen que ya son adultos, y en muchas ocasiones les dan cargas que no les corresponden a la edad, deben ser conscientes que los adolescentes están en ese proceso de aprender a tomar decisiones adecuadas, por eso requieren ese acompañamiento, para que sus hijos a través de la orientación logren discernir entre las situaciones adecuadas e inadecuadas para su bienestar y su seguridad.

Las recomendaciones que emiten la mayoría de los docentes a los padres de familia en este inicio de ciclo escolar serían:

-Evitar regañarlos o gritarles, porque eso les va a causar mucha inseguridad.

-Evitar decirles las frases: “No vayas a llorar”, “Si lloras no te voy a comprar nada”, “Me voy a poner triste si no te portas bien”, ya que en lugar de ser frases que ayuda a tranquilizarlos ocurre todo lo contrario, se generan emociones de desesperación o angustia en el estudiante.

-Evitar llorar cuando dejen a su hijo, sé que en el nivel de Preescolar es un momento muy especial y difícil para los padres pero es necesario que regulen sus emociones en ese momento, ya que cuando sus hijos los ven llorando se va a incrementar su angustia y su miedo, y lo que van a generar en el niño son pensamientos de alerta al imaginar que algo malo les va a ocurrir en los espacios escolares, y van a estar muy angustiados y temerosos durante la jornada.

-Una recomendación muy importante que sugiero es que al dejar a su hija o hijo en la puerta de ingreso o en el aula, eviten las despedidas prolongadas y permanecer en ese espacio, es importante retirarse rápido porque cuando los niños continúan viendo a sus padres incrementa su angustia y más si ven que sus padres están tristes o llorando.

-Los padres siempre deben hablar en positivo, ya que si mencionamos frases negativas unicamente se van a incrementar las situaciones de miedo, angustia, nervios. Por ejemplo pueden manifestar frases como las siguientes: ¡Eres un niño muy inteligente y vas a aprender mucho!, ¡Si tienes alguna duda preguntale a tu Maestra o Maestro!, ¡Tú puedes lograrlo!