Santa Fe Klan y Karely Ruiz decepcionan con el tema “Sabes”

Irapuato, Gto.- Gran revuelo han generado en redes sociales la influencer y modelo onlyfans Karely Ruiz y el rapero Santa Fe Klan con el publicitado y controversial romance que probablemente estarían tendiendo en estas últimas fechas y es que han dejado ver que estarían en una supuesta relación.

Pero ante esto los seguidores de ambos famosos creen que todo esto de su romance tendría que ver con una estrategia publicitaria, para el lanzamiento de la primera colaboración musical titulada “Sabes”.

@santa.feklan473 #SABES @Karely Ruiz

Y cabe mencionar que en este mes de mayo se estrenó la canción titulada “Sabes” donde Karely Ruiz y Santa Fe Klan han lanzado en la plataforma de Onlyfans, en una versión exclusiva para esta red, que obviamente incluye escenas muy candentes no aptas para menores de edad.

Ahora Santa Fe Klan y Karely Ruiz también en la letra de la canción “Sabes” y en el video dejan ver que presuntamente estarían involucrados íntimamente.

Pero en los primeras horas que fue lanzado este video en la plataforma Onlyfans, en la cuenta en TikTok de Santa Fe Klan se han difundido comentarios por parte de los usuarios que ha decepcionado mucho Ángel Quezada Jasso con este tema, también en las redes sociales de los seguidores de su expareja Maya Nazor, califican este video y fotos como vulgares.

Esto son algunos mensajes que han dejado los seguidores “Ya no queda nada del Santa fe klan”, “Creo que todo mundo la conoce de pies a cabeza” , “Su momento más humilde del Angel” , “ Maya la más linda” , “No eres el único que la conoces de pies a cabeza”, “Te escuchaba, tiempo pasado” , “Ya lo perdimos”, “El que habla que es de calle y no sabe que la primera ley de la calle es la lealtad” , “En mis tiempos hacia rap” , “ Y era un beso de compas”, “Te estamos perdiendo carnal, te han cambiado mucho y los fans queremos al Angel de el barrio, el rapero de gran corazón no este títere de media bro”.