Santa Fe Klan busca colaborar con Sonido Pirata

León, Gto. (OEM, Informex).- Julián Ramírez , mejor conocido como sonido Pirata, vive unas de sus mejores etapas, después de que su frases “Taka, Taka”, “Pa ya, Pa ca,”, “Mi pecho no es bodega”, la buena suerte persigue al leonés.

LO BUSCA SANTA FE KLAN

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana (OEM), Pirata nos recibió en su casa para compartir sus proyectos más importantes.

Julián Ramírez

A sus 48 años, llegó todo lo que pedía desde hace años, trabajo para él, contratar a gente, mejorar la vida de su familia y seguir alegrando la vida de muchas personas con su música y su talento.

La respuesta ha sido bastante buena, no solo del público, también cantantes y famosos quieren colaborar con él.

En la lista se encuentra Raymix, Café Tacvba y Santa Fe Klan, este último toma más relevancia por ser su paisano, ser de barrio y cumbiamberos de corazón.

El originario de Santa Fe Guanajuato, ha buscado a Pirata a través de su página oficial de Facebook “pásame tu número carnal te quiero marcar”, se lee en la publicación.

Esta no es la primera vez que el rapero intenta acercarse a Julián, en otros en vivos se ha conectado para buscar un contacto con él.

“No me había dado cuenta hasta que me dijo mi hija Lupita, dice este cuate te quiere contactar”, expresó y espera que todo se acomode para que sí se pueda dar la colaboración y poner en alto a Guanajuato.

Su hija espera en estos días contactar a la gente del rapero guanajuatense para acordar fechas y se concrete.

PROFETA EN SU TIERRA

El pasado sábado se presentó por primera vez en la Velaria de la Feria, junto a Los Ángeles Azules y Yahir, pudo constatar que es profeta en su tierra, todo se acomodó para que pudiera presentarse en el escenario más grande de la ciudad.

“Al día tengo 4 eventos al día, me la paso viajando, duermo poco, como mal, pero no me voy a rajar”, relató el Pirata.

Mencionó que todo el día suena su teléfono, todos lo quieren contratar para sus fiestas y bailes, pero no solo eso también lo buscan para que grabe comerciales para marcas nacionales y colaboraciones con artistas de renombre que quieren “piratear”, con el sonidero de Medina.

PIDE QUE NO SE DEJEN ENGAÑAR

El sonidero aprovechó para alertar a sus seguidores y empresarios, explicó que se ha dado cuenta que han estafado a personas a su nombre con perfiles falsos venden fechas a las que él no está enterado.

Los únicos autorizados para vender fechas soy yo y mi hija, nadie más, no se dejen engañar

A la fecha han detectado 5 fechas falsas y hasta han encontrado páginas falsas de sonido Pirata.

“Si vale la pena todo el esfuerzo que estoy haciendo, quiero ver un cambio para mi familia”, finalizó.

EL DATO