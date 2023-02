Sam Peachy Boy, influencer fitness más trending en las redes sociales

Nacido en Londres, Inglaterra con tan sólo 26 años es considerado una de las personas más trending en las redes sociales gracias a su cuerpo perfecto y disciplina para lograr mantenerlo, su inspiración surge de personas como Jay Alvarez el cual lo inspiró a vivir la vida al máximo y viajar por el mundo, Chris Bumstead la cual es una persona influyente en el fitness a quién admira desde que lo vio por primera vez.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Sam ha trabajado muy duro para estar donde está ahora, desde los 20 años inició con el modelaje y gracias a varios agentes de diferentes áreas lo contactaron para invitarlo a estudios así como a colaboraciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Peachyboy (@fitness_peach4)

Con el paso del tiempo ha logrado tener miles de followers en sus redes sociales así como ganarse el respeto y amor de sus fans, quienes han seguido su trayectoria desde los inicios del modelaje y actuación.

Para Sam, no hay imposibles y es por eso que gracias a una cita siempre tiene presente esta frase: “una vez que te vuelves intrépido, la vida se vuelve ilimitada". "¡Porque no tengo miedo y no me importan las opiniones de nadie sobre mí y puedo hacer lo que quiera en el mundo y dar el 100% y lograr todo lo posible!”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Peachyboy (@fitness_peach4)

Actualmente tiene muchos planes en mente como lo son el lanzar su primer libro el cual contendrá sus propias técnicas de acondicionamiento físico y lo que ha aprendido durante sus grandes viajes por el mundo, el incursionar más en el mundo de la actuación y por supuesto el seguir creando contenido para seguir cambiando vidas a través de lo que más ama hacer.