Regresa feria del libro en Los Ángeles con la presencia de 40 autores

Tras la crisis que representó la pandemia en la industria editorial, la Feria del Libro en Español y Festival Literario (LeáLA) regresa al centro de Los Ángeles, California, con la presencia de 40 autores de lengua hispana y 30 stands de sellos editoriales con una oferta que va desde temas de migración, educación y ciencia hasta historia y espiritualidad.

En conferencia de prensa, Marisol Schulz, directora de la feria, detalló que luego de los dos años de pandemia, que representaron un gran bache para el encuentro librero, lograron retomar la feria del 25 al 28 de agosto en La Plaza de la Cultura y las Artes, con apoyo de la Universidad de Guadalajara a través de la Fundación Universidad de Guadalajara USA, con un aporte de 16 millones de pesos.

“Es un proyecto noble que no queremos dejar caer a pesar de todas las circunstancias desde el punto de vista económico. Está dirigido a la comunidad hispana. La idea de continuar es no dejar caer esta iniciativa de difundir la literatura en español en una zona, el sur de California, donde habita el mayor número de hispanohablantes luego de la Ciudad de México, pero hay poco acceso a la literatura en español y mucha de nuestra población migrante que no tuvo educación formal en LéaLA encuentra esta oferta”, refirió Schulz del encuentro que nació en 2011.

Si bien no hay un eje temático, la feria ofrecerá charlas que van desde asuntos políticos como la migración y los muros fronterizos hasta la ciencia con temas como las vacunas, y reflexiones sobre cómo escribir en tiempos de crisis o cómo los indocumentados ven su país natal. A ello se suma una serie de charlas y talleres sobre la cultura maya para reafirmar el orgullo por el idioma y por nuestras culturas.

Entre los autores participantes destacan Antonio Ortuño, Benito Taibo, Bernardo Esquinca, David Huerta, Felipe Garrido, Hernán Bravo Varela, Julián Herbert, Liliana Blum, Lorenzo Córdova, Mónica Lavín, Sara Poot Herrera, Socorro Venegas, y Víctor Alejandro Espinoza Valle.

“Tenemos un programa que se centra en charlas literarias, un foro de las ideas, cuestiones políticas, la migración. Son 40 autores los que van y tenemos 30 stands donde habrá venta de libros y algunos autores darán firmas de libros, aunque no tenemos presentaciones de libros, y todo es gratis, no se cobra nada en la entrada”, detalló la directora al precisar que participarán editoriales independientes mexicanas y estadunidenses con ejemplares de cuento, novela y poesía.