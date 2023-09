Rodrigo Cachero abre su corazón: "Me visualizaba envejeciendo con Adianez"

Luego de que Rodrigo Cachero anunciara la separación de su esposa, la conductora de televisión Adianez Hernández, y de que su expareja, Larisa Mendizábal confirmara que, tanto ella como Cachero habían sido víctimas de infidelidad, por parte de sus respectivos esposos, el actor decidió romper el silencio y abrir su corazón, a través de un mensaje que publicó en sus redes sociales: “Me visualizaba con Adianez”.

Hace menos de una semana, el también director de cine anunció la separación de su esposa sin dar una explicación del motivo de su divorcio, sin embargo, existían los rumores de que su mujer le había engañado con otra persona.

No obstante, fue su exmujer, la actriz Larisa Mendizábal quien a través de un video confirmó que el divorcio de Hernández y Cachero se debió a una infidelidad por parte de la exparticipante de Survivor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Larisa Mendizabal (@larisamendizabal)

“No eramos amigos como se ha dicho, no salíamos juntos, nunca convivimos, en 11 años ni siquiera coincidimos en un cumpleaños, en una reunión, en nada, llevábamos una relación cordial pero no cercana, ellos, Adianez y Augusto no se conocían; nunca se habían tratado. Augusto sabía que ella era la esposa de Rodrigo y ella sabía que él era el esposo de Larisa y hasta ahí”, compartió.

Rodrigo Cachero rompe el silencio

Fue por medio de su cuenta de Instagram donde Rodrigo Cachero decidió romper el silencio, a través de un comunicado en el que decidió hablar para evitar más versiones sobre lo sucedido en su relación con Adianez Hernández, además de que dijo sentir un profundo respeto por ella y el tiempo que estuvieron juntos.

De esta manera fue como el actor reconoció que fue una traición lo que lo llevó a tomar la decisión de terminar su matrimonio de 11 años con la conductora, además de que negó que el alcoholismo que comentaron padece, haya sido el causante de su ruptura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rodrigo Cachero (@rocachero)

“Ay, por favor…Información que trata de justificar lo injustificable. Voy a escribir esto desde un lugar amable y amoroso porque no puedo ser de otra forma. Los que me conocen saben la clase de ser humano que soy”, se lee al inicio de la publicación que incluyó una imagen de Cachero acariciando a un perro.

De igual manera, mencionó que, tanto familiares, como amigos y personas cercanas a él, conocen la clase de persona que es y lo buen padre que siempre ha tratado de ser con su hijo; no obstante, reconoció que el proceso de separación que enfrenta ha sido muy duro para él.

“Yo estoy con mi alma tranquila. Siempre he mantenido una línea de vida basada en el respeto, cariño y cordialidad hacia cualquiera; y en el caso de mi pareja siempre he intentado dar la mejor versión de mi con mi amor incondicional. Yo comulgo con la lealtad, la fidelidad y la comunicación, por lo que el conflicto, el engaño y la mentira son elementos con los que no puedo convivir”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rodrigo Cachero (@rocachero)

Rodrigo Cachero habla sobre su esposa Adianez

Asimismo, en su mensaje Rodrigo Cachero admitió que amó mucho a su esposa y se veía con ella llegando hasta la vejez, no obstante, a pesar de la tristeza que expresó por el fin de su relación con su esposa, declaró que está en paz y que no desea caer en provocaciones.

“Amé profundamente a Adianez y en verdad me visualizaba envejeciendo con ella, sin embargo, existe un libre albedrío al cual no tengo ni acceso ni control y que determinó el fin de nuestra relación”, informó.

Finalmente, el actor dijo que trabajó como director de escena en la telenovela “Eternamente Amándonos”, un proyecto que confesó lo mantuvo un poco alejado de su familia, sin embargo, no justificó lo que ocurrió en su relación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rodrigo Cachero (@rocachero)

“He trabajado muchos años para proveer y apoyar a mi familia y jamás he fallado. Este año dirigí un proyecto de 6 meses con largas jornadas de trabajo en el que afortunadamente nos fue increíble. Quizás estuve mucho tiempo fuera de casa, pero estaba trabajando”, redactó.

Con respecto a los rumores sobre los presuntos problemas de alcoholismo que padecía, Cachero comentó: “No acepto la información que se da de mi persona porque son notas infundadas y todo esto puede repercutir en la salud mental y emocional de mis hijos. Son ellos a los que me toca proteger y cuidar. Yo estoy en paz. No voy a caer en provocaciones porque quiero que esta pesadilla termine lo antes posible. Para que exista un conflicto o pelea, se necesitan dos o más personas. No cuenten conmigo”, concretó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

A pesar de que, la ex conductora de Escape Perfecto hasta el momento no ha emitido declaraciones públicas sobre su divorcio, hace seis días compartió una emotiva imagen junto a los dos hijos que ambos tiene en común.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla