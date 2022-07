Me discriminaron: prohíben a Luisito Comunica la entrada a un antro en Corea del Sur

Luisito Comunica recientemente visitó Corea del Sur, pero se topó con una restricción muy particular, pues al querer ingresar a un antro, le fue negada la entrada, presuntamente porque tenía más de 30 años, por lo que el youtuber se encargó de indagar más al respecto sobre este tema.

Es lógico que cuando sales de viaje y más al extranjero, quieres conocer la cultura, tradiciones, historia y también la vida nocturna del país, sin embargo, Luisito Comunica fue limitado en esta última parada, por lo que documentó esta experiencia en su canal de YouTube que tiene más de 39 millones de suscriptores.

¿Por qué le negaron la entrada?

Al momento de buscar un antro en Corea del Sur y asistir le negaron la entrada, “si tienes más de 30 y sobre todo si eres turista no puedes ir a discotecas. Sé que suena absurdo e increíble, pero es verdad. Créanme, lo viví en carne propia”.

Narró que el sábado salió con su novia Ary Tenorio a buscar lugares nocturnos, pero se encontró con que en diversos antros y bares coreanos no permiten la entrada a turistas, aunque no se le hizo raro, pues en muchos países no le permiten el ingreso a los extranjeros a estos sitios debido al choque cultural, pues a muchos les genera incomodidad.

Cuando por fin encontró un lugar donde aceptaban extranjero, recibió la segunda mala noticia, “cuando llegamos a la entrada... oigan, me acaban de discriminar por viejo. Como media hora esperamos acá, entonces ya que llegamos me pide -el cadenero- mi identificación y me dice ‘no, es que tienes 30 y no puedo dejar entrar a nadie y no puedo dejar entrar a nadie de más de 29’”.

Ante esto, Luisito, de 31 años, comentó que buscaron más lugares en dos zonas diferentes (Gangnam y Hongdae), pero todos tenían la misma restricción: solo podían entrar las personas entre 20 y 29 años, por lo que el youtuber expresó que se sentía discriminado y viejo.

“Uno quiere divertirse, uno quiere gastar su dinero y no lo dejan... por viejo”, ante su experiencia, llegó a la conclusión que el choque cultural y la apariencia son temas muy importantes en este país, fue así como el youtuber mexicano no se pudo divertir en un antro por tener más de 30 años.

Publicado originalmente en El Sol de Tampico









