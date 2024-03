Drake Bell revela que estaba en crisis cuando desapareció: "ya no quería estar aquí"

Drake Bell reveló que pensó en quitarse la vida al no saber cómo enfrentar el abuso sexual que sufrió a los 15 años y otras situaciones que lo hicieron entrar en crisis.

Fue en una entrevista con Yordi Rosado, donde Drake Bell habló acerca de su desaparición en abril del 2023 en Florida, y la recaída al enfrentarse a críticas que decían tenía un falso amor por México, pues solo había llegado al país para evadir las denuncias en Estados Unidos por delitos contra menores de edad.

Según narró el cantante de 37 años, comenzó a consumir sustancias y beber alcohol después del abuso sexual que sufrió por parte del entrenado de diálogo Brian Peck.

Sin embargo, dijo que logró mantenerse sobrio por seis años y medio, hasta que aparecieron nuevos problemas que lo llevaron a un punto de “quiebre".

Bell detalló que cuando fue reportado como desaparecido en abril del 2023, se encontraba en crisis. Ese estado fue detonado por quienes lo acusaron de tener un falso amor por México y acusarlo de refugiarse en el país para escapar de las acusaciones que tenía en Los Ángeles por delitos contra menores de edad, de los cuales se declaró culpable.

“La manera en que estaba siendo presentado todo lo hacían ver como que había encontrado en México una especie de refugio o protección, realmente eran cosas horribles. Todo eso comenzó a acumularse y acumularse hasta que llegué a un punto de quiebre y comencé en este espiral y mi estado mental estaba completamente afectado”.

Después de ello, dijo que después de casi siete años volvió a recaer en su adicción al alcohol.

Había estado sobrio por 7 años, no había tomado, pero cuando empezó toda esta situación sabía que necesitaba solo un empujón para sacarme de mi estabilidad.

“Comencé en esta espiral de nuevo y fue cuando se volvió viral la noticia de que desaparecí. Solo renté un carro en Florida y manejé sin parar. Me detenía en bares, intentando ahogar mis problemas, sin contestarle a mi familia" , contó en la entrevista.

En ese lapso, su estabilidad emocional era tan frágil que según Bell, pensó en quitarse la vida.

“Hubo momentos en los que pasó por mi mente. Pero realmente solo quería desaparecer, no sabía lo que significaba, pero ya no quería estar presente. Empecé a decirle a mi familia cosas horribles. No sabía cómo seguir adelante”.

Luego de recaída, y al decidir regresar a su casa, su hermano fue un gran apoyo, pues encontró una clínica donde lo podrían apoyar para que recobrara su estabilidad.

“Era el alcohol y otras cosas por las que intentaba ir a rehabilitación, pero en realidad era mi estado de ánimo. Yo no sabía manejar todo lo que estaba pasando y terminé yendo al centro de rehabilitación que encontró mi hermano en Nashville, Tennessee”.

Posterior a eso, Drake Bell regresó a sus proyectos que había suspendido, y encontró en el público latinoamericano a una gran cantidad de seguidores. Recientemente lanzó una canción en la que cuenta pasajes importantes de su vida.