@nicojaffe sigue creciendo junto a los mejores barberos

El barbero estadounidense de 23 años, Nicolás Alberto Jaffe Silvera mejor conocido en el medio como Nicolás Jaffe recordó que después de que el cantante argentino Tiago PZK confiara en él, actualmente su lista de clientes incluye a personalidades del medio artístico, deportivo y político, tales como: el rapero argentino Duki, el cantante de música de rap y hip hop Zanto, el rapero, trapero y reggaetonero argentino Coqeéin Montana, los cantantes Mario La Moña, Pekeño 77 y Franux BB, así como políticos y estrellas del fútbol como: los exfutbolistas argentinos Ezequiel “Pocho” Lavezzi y Sergio “Kun” Agüero, entre otros más.

@nicojaffe compartió “todos se ríen porque para lograr un corte perfecto en un principio me ponía en la cabeza el celular con flash para poder iluminar el cabello y observar afondo los detalles, actualmente uso una linterna en la cabeza, es por eso, por lo que Tiago PZK me apoda ''El minero''.

Al hablar de la persona que admira, Nicolás Jaffe nombró al barbero venezolano Leopoldo Infante, con quien en la actualidad trabaja y calificó como un claro ejemplo de perseverancia y lucha.

“Un día sueño con montar mi propio negocio de barbería, por lo que ahora que trabajo con Leo observo y aprendo todo lo que pueda, recuerdo que, para poder trabajar con él, les pedí a mis seguidores que fueran a su publicación donde comentaba que iba a abrir un shop nuevo en Brickell y buscaba barberos con experiencia y licencia, y les pedí que pusieran ''@nicojaffe'', hoy en día con gracia me dice ''marico recuerdo que me llegaron como 300 notificaciones de comentarios etiquetándote, admirable como mucha gente te quiere y te apoya''.

“Comencé en su shop desde que fue inaugurado, invertí junto a mis compañeros muchísimo tiempo y dinero, después de un par de meses puedo decir que somo un equipo conformado por gente trabajadora y talentosa, que en un principio salió a repartir flayers y a ofrecer nuestros servicios de puerta en puerta”.

Sobre lo que lo diferencia de otros barberos, Nicolás Jaffe determinó “he invertido muchísimo dinero en perfeccionarme y lograr brindar un mejor servicio, creo que mi fuerte es la comunicación y el vínculo que genero con el cliente, ya que soy un barbero el cual se preocupa por la imagen y siente la responsabilidad de darte un buen servicio, decirle con sinceridad las cosas, al punto de pensar que está invirtiendo 40 o 60 minutos de su vida en un sillón conmigo, me gusta platicar y que la persona se sienta en confianza (así como un psicólogo), no me creo solo un barbero, creo que me considero también estilista, ya que siempre intento aconsejar que sería lo mejor de acuerdo a las facciones de su cara, cabeza, incluso que iría con su estilo, forma de vestir, etc”.

De los retos a los que se ha tenido que enfrentar, @nicojaffe señaló que el comenzar de 0 en un país nuevo, con gente nueva, adaptándose a diversas culturas, idiomas, e invertir muchísimo tiempo y dinero en su profesión y por su puesto mucha pasión por lo que hace y disfrutarlo al máximo.

Nicolás Jaffe con su experiencia les aconsejó a los jóvenes que sueñan con llegar a donde él se encuentra, a que nunca dejen de soñar, que nada es imposible, “soy el claro ejemplo de que, desde abajo, sin nada, se puede llegar a tener algo, dar para recibir, sacrificar algunas cosas, no tenerle miedo al cambio, encontrar el lugar correcto, con las personas correctas, es la clave del éxito”.

Para finalizar, @nicojaffe reveló que de sus proyectos a corto plazo se encuentra estabilizarse en Estados Unidos, seguir creciendo en las redes sociales, además de aumentar su lista de clientes, abrir su propio local, contar con una casa propia y a largo plazo le gustaría tener su propia franquicia y poder viajar.

ALGO MÁS …

Nicolás Jaffe vivió 10 años en Costa Rica; es amante del surf y sueña con poder vivir en una playa con su tabla, sus mascotas y su familia.