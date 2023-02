Naldo Uwe y Lis Vega se unen en “Sin seguro”

El cantautor cubano Naldo Uwe, y Lis Vega, unieron sus voces y talentos en el reggaetón “Sin seguro”, cuyo lanzamiento está próximo a salir al mercado.

Sobre cómo es trabajar con su paisana, la vedette, bailarina, actriz y cantante, el artista manifestó que “la experiencia de trabajar con Lis es única, ya que es muy talentosa, hacemos equipo y la química es a otro nivel tanto en la música como en nuestra vida personal, el amor llegó por la música y las ganas de hacer arte así comenzó nuestra relación hasta que nos casamos”.

El cantautor comentó que “la misión” es un proyecto junto a Lis Vega, que está próximo a salir, ya está terminado el tema 'Sin seguro', de mi autoría y el video es bajo la dirección de Ariam V”.

Al hablar de sus proyectos, el artista reveló que “hay mucha música en camino, videos, giras y en un futuro me gustaría incursionar en el cine”.

De los más sobresaliente en su carrera, Naldo señaló que “lo que considero más importante es el apoyo del público con cada uno de mis proyectos, canciones y del cariño tan genuino que me brindan gracias a la música, todo parte de ahí, de cada una de las personas que separan un pedacito de sus vidas para mí, ellos son el motor que se convierten en familia”.

“Seguido a eso, lo que más valoro de mi trayectoria musical a es mi mamá y mi papá que siempre, desde el día uno, me han apoyado, mi primer manager Logic Music que confió en mi visión y que sé que hoy desde cielo me guía”.

De su estilo musical, aseguró que “no me encasillo, ya que me gusta fusionar mucho mis melodías con diferentes ritmos, aunque lo que más realizó sea reggaetón, buscó la variedad de sonidos y me dejo llevar por la musa en el proceso de creación de una forma orgánica, no me gusta forzar las canciones, existen días que tengo la musa al 100 y otros que no”.

Continuó diciendo que “soy muy exigente y trabajo mis temas al detalle, no suelto ninguna línea por completar frases, soy super detallista con mi arte, en cualquier horario del día me llegan líneas e ideas y las grabo en las notas de voz del celular y luego llego a casa y las trabajo, monto una maqueta, me grabo, luego organizo y estructuro la canción y se la envío a mi productor para trabajar la pista, ritmo y los sonidos”.

Para terminar, Naldo Uwe expresó que “en otras ocasiones me siento en el estudio que tengo en casa y me pongo a escuchar pistas y con la que más señales me dé empiezo a grabarle encima, entonces mi proceso creativo es variable, un día sale de una forma y otro de otra, pero algo muy importante que me gusta hacer es llegar al estudio con la canción terminada en cuanto a letra o con alguna referencia, coro e idea melódica y al final busco conectar con las personas por medio de mi música”.

