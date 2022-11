Karen Souza celebra con Güerita una década de historia musical

Para su sexto álbum discográfico, la argentina Karen Souza decidió profundizar mucho más en su intimidad, en su lado más personal, donde no existen máscaras.

Aún sin título, la cantante ya trabaja en el material, el cual planea que se publique el próximo año, esto como parte aún de la celebración de su primera década de trayectoria.

Te puede interesar: Earth, Wind & Fire llenó de nostalgia la Plaza México

OMG! Él es Brandon Fried, el baterista de The Neighbourhood señalado por acoso sexual

“Yo creo que, al cumplir diez años en la industria, ya alcancé una madurez en varios aspectos, sobre todo en la composición. Este disco trae algo nuevo, me di cuenta que no necesariamente para todas las canciones necesito un aliado o músico para animarme, me estoy animando más, estoy perdiendo esa timidez que había a mi alrededor.

“Este disco es eso, en cuanto a lo melódico y a lo que se dice, obviamente las canciones están decoradas, es algo así como las biopics que están ficcionadas, uno decora las cosas para hacerlas más interesantes. Hubo un proceso de madurez importante en el que hoy me constituyo y me termino de creer que soy productora, escritora y cantante, que lo puedo hacer y que me gusta y que del otro lado hay gente que se siente identificada”, afirmó Souza en entrevista con El Sol de México.

Fue en este 2022 que Souza comenzó con los festejos de su décimo aniversario; promocionó su álbum Language of love que lanzó hace dos años, pero por cuestiones de la pandemia no se concretó la gira que tanto esperaba.

Su música principalmente es en inglés, pero gracias a su personalidad arriesgada, la cantante de 38 años comenzó a escribir en español, fue así como surgió el tema Güerita, lanzado el pasado mes de septiembre, a dueto con El HueyCoyote.

“Yo siempre quise escribir en español, mi público mexicano me pedía trabajar esto. Me gustan los retos, de niña lo hacía, pero vinieron las versiones inglesas y me incliné por interpretar canciones de otros y luego volví a escribir, pero en inglés, pero el español quedó en el limbo y ahora que lo retomo estoy encantada porque es un lenguaje alucinante con palabras específicas para describir emociones y situaciones; es otra galería de posibilidades

“Güerita abrió la puerta para explorar canciones en español y el nuevo disco incluirá nuevas versiones, creo que es lo divertido de la vida que te pasan estas cosas y te van guiando a donde ir“, sostuvo.

El tema es una canción dedicada a México, refleja el amor que le tiene al país, así como su conexión; incluso, menciona que es una carta de agradecimiento al público del cual ha recibido mucho apoyo.

“Esta canción representa esa relación estrecha y cercana que tengo con este país. También expone mucha diversión, después de haber pasado por una situación compleja y que siguen pasando situaciones complejas en el mundo, yo creo que está bueno traer una canción alegre.

“El ver que la gente sonría es valioso para mí y de las cosas más lindas que puedo hacer como artista”, aseguró.

Un repaso por toda su discografía es lo que ofrecerá Souza el próximo 24 de noviembre, en su show en el Lunario del Auditorio Nacional, previo a finalizar el año y a recibir sus casi cuatro décadas de vida.