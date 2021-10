Juan del Val presenta su novela Del paraíso

Juan de Val (Madrid, 1970) se define como un constructor de personajes. Sus historias son el compendio de la vida de seres humanos tan comunes y corrientes en la vida real, y así sus relatos eróticos son rendijas por donde mirar emociones, pensamientos, anhelos y frustraciones más profundas del ser humano.

De eso se trata su tercera entrega, Delparaíso (Planeta), la tercera novela del escritor español donde el entorno social sirve de ancla para indagar en la vida íntima de los personajes que sufren y ríen como lo hacemos nosotros. Este relato habla de los conflictos de los habitantes de una exclusiva zona en Madrid llamada como el título de la novela, quienes se creen seguros y protegidos por vivir en una colonia privada, pero pronto descubren que la vulnerabilidad emerge de dentro.

La novela, cargada de intriga y melodrama, ya tiene propuestas para convertirse en una serie televisiva en España, aunque su autor asegura que él prefiere la literatura escrita y dejar en su imaginación la materialización de los personajes que construyó desde la inventiva.

“Yo no he escrito una serie, yo reivindico la novela, y estoy seguro que cuando salga la serie en el fondo no me gustará porque uno construye en su imaginación los personajes y siempre pasa que los personajes en la pantalla no son como los imagina uno, pero eso no es nuevo, siempre pasa y genera cierta frustración”, confesó el autor en entrevista.

En el relato, un grupo de familias de alto poder adquisitivo que viven en Delparaíso piensan que su vida es perfecta hasta que sucede un asesinato y robo dentro de una de sus casas. Ello revela su nivel de vulnerabilidad y se desata una cadena de conflictos emocionales que en realidad podrían ser propios de cualquier persona sin importar su condición económica.

“Son vulnerables y eso uno de los puntos de la novela, que están en un lugar vulnerable que es evidente, la gente cree que por estar ahí en la privada no son vulnerables, pero al final son vulnerables porque no pueden huir de sí mismos, pues por más que te escondas en un lugar de ricos no puedes huir de ti mismo y a todos nos convertimos en vulnerables”, describió.

De Val aseguró que si bien la novela puede entenderse como un relato propio de las familias ricas, en realidad es un espejo de las emociones de cualquier ser humano. “Aunque parezca de personas muy distintas, el relato habla de todo el mundo, lo que se ve es el reflejo de la sociedad y ves personajes con sentimientos muy reconocibles universalmente”, apuntó.

Una de las características de la novela es el tono erótico recurrente en todos los personajes, y a decir de De Val hablar de la vida sexual de una persona en realidad sirve para revelar sus pensamientos o estados emocionales más profundos. “No escrito una escena erótica por el simple hecho de la acción sino porque uno se entera de mucho más del personaje por saber si tiene sexo o no o cómo lo hace, revela más información”, precisó.

El también autor de “Parece mentira” (2017) y “Candela” (2019) señaló que cada novela le representa un nuevo reto, y en este caso se arriesgó a construir una historia coral que implica una abanico de personalidades, situaciones, conflictos y soluciones. Muchos pequeños relatos en uno mismo unidos por la ubicación geográfica, todos viven en la misma zona urbana.