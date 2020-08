Irán Castillo presenta la obra vía streaming Destino: Uganda

Irán Castillo se une a los proyectos virtuales debido a la pandemia, con la presentación de su nueva obra de teatro vía streamin,. Destino: Uganda.

“Hace un año o dos, Eduardo Mateos, dramaturgo de esta obra, me invitó a cantar un evento y ahí tuve la oportunidad de ver la obra y me gustó muchísimo. Quedamos de ver si más adelante yo podía participar y bueno coincidió que ahora se le ocurrió hacerlo vía streaming para que no muera el teatro y los que somos apasionados del teatro queremos que siga”, dijo Irán Castillo en entrevista telefónica.

Gossip Parque Bicentenario ofrece shows en vivo

En Destino: Uganda, Castillo nos mostrará a Lucía, una mujer que pondrá a prueba su fortaleza, cuando una decisión importante en su vida de pareja, la haga comprobar que, para amar, también es necesario soltar. “Es una escritora que es muy exitosa en todo lo que hace. Tiene un carácter bastante fuerte, es muy apasionada y amorosa. Lleva viviendo un par de años con su pareja, que es el amor de su vida, pero todo se complica para ella, porque se enfrenta con la cuestión de separarse físicamente de Andrés quien por supuesto también vive un proceso muy complejo”, aseguró la actriz.

Claudio Lafarga interpreta a Andrés, un hombre de personalidad contrastante a la de Lucía, que le ayuda a ver el mundo desde otra perspectiva, “el es siempre más calmado´, es el que la relaja contándole chistes, la conoce perfecto, sabe por dónde darle para que suelte una carcajada y se complementan muy bien, ella es como más hiperactiva, más movida. Ya llevan un par de años viviendo juntos, así que ya se entienden”, compartió Irán Castillo.

La intérprete encuentra en esta plataforma una manera de encontrar nuevas audiencias y regalar la experiencia teatral desde otra óptica. “A mí se me hace muy interesante esta modalidad porque se puede ver de cualquier parte del mundo, que eso también es algo nuevo, el teatro nunca había alcanzado eso y se me hace magnífico que cualquier país se pueda ver obras de teatro de diferentes países”, subrayó.

Gossip Enrique Guzmán debuta en los conciertos online

Además de este proyecto online, Irán Castillo, interpretará a Gladys en la telenovela La Mexicana y Güero, que arrancará transmisiones el próximo 17 de agosto. “Es una compradora compulsiva, todo el vacío y la tristeza que siente, es porque no ha podido encontrar una pareja y tiene mucha necesidad de eso, se desahoga comprando ropa, le encanta vestir bien. Compra ropa de marca, se endeuda terrible, está con las tarjetas hasta el tope y se mete en muchos problemas por eso. Entonces aceptará un trabajo muy peculiar dentro de esta historia para pagar esas deudas”, confirmó la artista.

Destino: Uganda, escrita y dirigida por Eduardo Mateos, protagonizada por Irán Castillo y Claudio Lafarga, se transmitirá vía streaming, mientras se realiza totalmente en vivo desde el foro Shakespeare los días 09 y 16 de agosto. Los boletos pueden adquirirse a través del sistema Boletia, el espectador decidirá si paga 100 o 200 pesos por la función que puede ser vista desde cualquier dispositivo electrónico.