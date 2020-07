Enrique Guzmán debuta en los conciertos online

Una pareja dejó de verse durante 14 años. Cuando se reencontraron resurgió el amor, así que decidieron casarse y ya tienen a su primer hijo; todo, después de aquella primera cita en la que fueron a un concierto de Enrique Guzmán.

Su historia conmovió al intérprete, quien ya decidió dedicarles la canción que ellos le pidieron: Te seguiré. A casi seis semanas de brindar su primer concierto online, Enrique Guzmán inició una dinámica en sus redes sociales para que los fans decidan el repertorio del recital A la carta, que ofrecerá en vivo desde el Centro Cultural 1 el próximo 29 de agosto a las 20:00 horas, a través de la plataforma eTicket.

Será la primera vez que actúe sin público. “Voy con coros y orquesta en vivo, todos enmascarados, pero serán los mismos”, dijo en conferencia de prensa virtual el intérprete de 100 libras de barro.

“Tropiezos vamos a tener, porque estamos experimentando con el sistema, las complacencias las voy a prevenir casi dos meses antes, para comentar en el concierto sobre lo que me escribieron, no quiero hacer el chat en vivo porque es muy rápido”, agregó.

Programado para una duración de una hora y media aproximadamente, el recital tendrá dos escenarios, uno con los músicos y otro en una sala, con algún anfitrión, que podría ser, según su deseo, Verónica Castro, “aunque todavía no le he dicho nada, ella se ha retirado, tendría prácticamente que ir a sacarla de su casa, pero puede ser, porque me tiene un cariño especial y yo la quiero mucho también”.

Entre las peticiones que hasta ahora ha recibido en su página de Facebook Enrique Guzmán Oficial, están Tu cabeza en mi hombro, Cariño y desprecio, que una mujer tiene tantos deseos de escuchar, que aplazó su fecha de parto, o Gracias por el recuerdo. Cada tema, asegura, será elegido por la historia que le compartan sus seguidores. “Me interesa saber las razones sentimentales por las que me piden una canción”.

El veterano cantante confiesa que no le es sencillo acceder a las tecnologías que le permiten, por ejemplo, dar una conferencia de prensa virtual, y que no sabe cómo vivirá a experiencia de un escenario vacío. “Es la desgracia, o aprendes o aprendes y en esas estoy, a mi edad es muy difícil. La que sabe muy bien es mi nieta Sofía, ella me da instrucciones ¡y acaba de cumplir 10 años! Estoy consciente de lo que está pasando, veo un futuro más limitado en la vida artística, ya quisiera volver al teatro y verlo lleno, que va a suceder, tarde o temprano la vida se va a reactivar, pero no sabemos cuándo”.

Sin embargo, ve una oportunidad en los conciertos online, “será una forma más internacional de darse a conocer, no sólo cantaré ante dos mil personas, puedo recibir a 10 mil”, y claro, agrega, tiene sus retos, “como que habrá que inventar el ‘otra, otra’, quizá en el chat me la van a pedir, no lo sé, no sé cómo va a ser”, dice sonriente.

Emocionado ante su debut virtual, comparte que sus inquietudes las vive incluso en sueños. “Sueño de otra manera. Hoy se lo conté a mi mujer, me vi en el concierto virtual y soñé muy mal, porque no me salieron las cosas, se me desconectó el streaming, qué horror, ya mis sueños son dirigidos a este tipo de convenciones virtuales”, concluye.

Los boletos para el concierto Enrique Guzmán a la carta ya están a la venta y la dinámica para elegir el repertorio estará vigente hasta los días previos al evento.