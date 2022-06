Inician las grabaciones de La Madrastra producción de Carmen Armendariz

La historia que conquistó a los mexicanos en 1985, protagonizada por Angélica Aragón y Rogelio Guerra, que repitió éxito en 2005, pero de la mano de Victoria Ruffo y César Évora volverá a la pantalla nuevamente, ahora con una trama totalmente diferente y algunos actores distintos.

La Madrastra, que en la década de los ochenta llevó por título Vivir un Poco, está de regreso bajo la producción de Carmen Armendáriz, con la participación de Aracely Arámbula y Andrés Palacios como protagonistas y quienes este lunes dieron el claquetazo de inicio de grabaciones.

A pesar de ser una historia ya conocida, el talento, así como la líder del proyecto indicaron que abordarán temáticas distintas, más actuales y utilizarán la tecnología a su favor para convertir ese thriller en uno de los productos más vistos de Televisa.

“La gente es más amable en el sentido de las críticas, la prensa son los villanos, habrá gente que le guste y a quien no y lo seguiremos haciendo con el mismo amor y pasión. Por mi parte estoy tan feliz que nada me apagará; que si les gusta más la versión de Vicky, que a mí me encantó, ¡qué padre!, a nosotros nos toca hacer esta telenovela y la haremos con mucho cariño”, afirmó Arámbula en entrevista.

“No es competencia, se trata de hacer versiones diferentes, no se trata superar a nadie, es imposible considerar la idea porque somos elencos diferentes en tiempos distintos, nuevas generaciones. Este trabajo es para la gente que le gusta nuestro trabajo, a quien no, se vale, que cambie de canal y listo”, agregó Palacios.

Al igual que en las otras entregas, la base es la misma, son saltos de tiempo, lo sucedido en la actualidad y lo pasado, hace 20 años, luego de que la protagonista saliera de la cárcel por un delito que no cometió; es decir que se desarrollará entre los años 2002 y 2022.

La trama contará con 50 capítulos, se tiene previsto el estreno el 15 de agosto, por Las Estrellas.

Algunos actores que integraron el proyecto de 2005 repetirán personajes, como en el caso de Cecilia Gabriela que, en su momento dio vida a Daniela, pero ahora será Emilia, una mujer obsesionada con convertirse en madre.

“En esta ocasión me la voy a pasar embarazada toda la telenovela; el principal objetivo de Emilia es tener un hijo y va a sufrir mucho porque ese tema no se está logrando. Lo que Emilia y Daniela tienen en común es que son tías y voy a querer que mi sobrina se case con Esteban (Palacios) para ser parte de la familia.

“Los conflictos con mi personaje están alrededor de la maternidad, lo que implica, los tratamientos, la angustia de quedar o no embarazada, es quizás lo que viven muchas mujeres que se verán identificadas porque este deseo de ser madres si genera estrés y obsesión, económicamente es un problema, son tratamientos demasiado caros y repercuten mucho en el físico de la mujer y el estado de ánimo”, comentó Gabriela.

Por otro lado, en el caso de Martha Julia, su personaje es distinto al de la versión anterior, ahora será la esposa de uno de los socios que está presente en el momento de la muerte de uno de los roles principales.

En la versión de 2005, el deceso por el que se desencadenan todos los hechos era de una mujer, ahora será un hombre y es interpretado por Gabriel Soto.

Este proyecto no sólo juntó a grandes amigos, como en el caso de los protagonistas, quienes dijeron que no les sorprendería que, a partir de ahora, surjan rumores de un posible noviazgo entre ambos, sin embargo, aclararon que entre los dos existe sólo una amistad.

“Ya van a empezar a decir que somos novios, que estamos a escondidas, lo único real es que somos muy buenos amigos, nos queremos mucho y está muy padre trabajar con alguien que ya teníamos ese feeling de querer colaborar antes”, enfatizó La Chule.

Amistad es lo que también hay entre Soto y Julia quienes fueron pareja de 2002 a 2004 y, desde hace 12 años que, según, no coincidían, pero ambos mantienen una buena imagen del otro.

“Siempre son personas que se quedan en el corazón, son personas especiales y da gusto ver a personas que fueron importantes en tu vida y que están bien”, compartió Soto quien expresó también que su actual prometida, Irina Baeva no es celosa y próximamente llegarán al altar.

“Volvemos a coincidir y es algo muy bonito porque es alguien a quien le tengo mucho cariño y, además, su carácter es maravilloso.

“Es padre trabajar con una persona tan profesional, quitando todo lo pasado y la historia que vivimos, Gabriel siempre es un tipazo y es un agasajo trabajar con él”, dijo Julia.

Por otro lado, en el caso de Martha Julia, su personaje es distinto al de la versión anterior, ahora será la esposa de uno de los socios que está presente en el momento de la muerte de uno de los roles principales.

En la versión de 2005, el deceso por el que se desencadenan todos los hechos era de una mujer, ahora será un hombre y es interpretado por Gabriel Soto.

Este proyecto no sólo juntó a grandes amigos, como en el caso de los protagonistas, quienes dijeron que no les sorprendería que, a partir de ahora, surjan rumores de un posible noviazgo entre ambos, sin embargo, aclararon que entre los dos existe sólo una amistad.

“Ya van a empezar a decir que somos novios, que estamos a escondidas, lo único real es que somos muy buenos amigos, nos queremos mucho y está muy padre trabajar con alguien que ya teníamos ese feeling de querer colaborar antes”, enfatizó La Chule.

Amistad es lo que también hay entre Soto y Julia quienes fueron pareja de 2002 a 2004 y, desde hace 12 años que, según, no coincidían, pero ambos mantienen una buena imagen del otro.

“Siempre son personas que se quedan en el corazón, son personas especiales y da gusto ver a personas que fueron importantes en tu vida y que están bien”, compartió Soto quien expresó también que su actual prometida, Irina Baeva no es celosa y próximamente llegarán al altar.

“Volvemos a coincidir y es algo muy bonito porque es alguien a quien le tengo mucho cariño y, además, su carácter es maravilloso.

“Es padre trabajar con una persona tan profesional, quitando todo lo pasado y la historia que vivimos, Gabriel siempre es un tipazo y es un agasajo trabajar con él”, dijo Julia.

Se alista para el ring

Gabriel Soto se prepara para su combate de exhibición a beneficio para el 24 de septiembre.

Junto a la promotora Combate Global, la estrella de telenovelas asumirá un nuevo reto, que es el luchar sobre un ring. Fiel amante de las artes marciales, Soto ya comenzó con el entrenamiento para estar en forma en su próximo enfrentamiento.

El peso en el que competirá será de 79 kilos.

“Llevo 3 semanas entrenando diferente, agarrando resistencia y condición física. Son varias las razones por las que acepté esto, primero que la gente vea a través de mí el respeto que se les da a los peleadores profesionales porque es un deporte que requiere suma disciplina, sudor, sangre, lágrimas, sacrificios que no se imaginan.

“Documentaremos el proceso de mi preparación y parte de lo recaudado se va a ir a diferentes fundaciones para seguir apoyando el deporte del boxeo y las artes marciales mixtas”, afirmó el actor en entrevista.

El artista de 47 años tomará algunas precauciones como el utilizar careta para evitar algún corte en el rostro o fractura en la nariz. Un mes antes del encuentro viajará a Torreón, Coahuila para entrenar mucho mejor y afinar detalles.

“¡Después de la pelea no me voy a dedicar a ser boxeador!, sólo es una pelea de exhibición. Me prepararé bien y después esperemos para noviembre empezar otro proyecto de televisión, esa es la idea.

“No me retiro de ser actor, no seré boxeador sólo es esta pelea de exhibición que lo voy a tomar de la manera más profesional y en serio posible”, concluyó.