Hasta que se les hizo, Mijares y Lucero, cantarán juntos

A un año de haber ofrecido a sus seguidores el concierto por streaming Siempre amigos, Lucero y Mijares actuarán juntos por primera vez en sus trayectorias, con público presencial en el Auditorio Nacional, este viernes 17 y sábado 18 con el concepto Hasta que se nos hizo, con el cual también actuarán el 24 junio en Monterrey el 25 en Guadalajara, Jalisco.

Lucero, quien recientemente colocó en las plataformas virtuales de música Me reviviste, el tema de la telenovela Los ricos también lloran, en dueto con Cristian Castro, anuncia que el tour del concepto se extenderá fuera del país, pues el 29 de julio se presentarán en Guatemala, para seguir el 24 de agosto en el Hard Rock Café de Miami, y el 25 en el Gast South Arena de Atlanta, en Estados Unidos.

“Es un regalo completo, porque Hasta que se nos hizo es la representación de lo que queremos desde hace tanto tiempo, el disfrutar con el público presencialmente. Arranca este tour nacional e internacional, con todo el amor, esperamos y deseamos que vaya mucho público para apreciarnos en el escenario y se la pasen increíblemente bien”, dijo Lucero en entrevista con El Sol de México.

Confirmando que en lo que resta del 2022 no leerá libretos de telenovelas o series, porque todo su esfuerzo lo está dedicando a la gira de este espectáculo en vivo de dos horas de duración.

“Ni cuando estuvimos casados tuvimos este encuentro musical Lucero, Mijares y el público en directo. Aunque sí, como saben hicimos grabaciones de canciones como El privilegio de amar con la que nos identifican como una pareja casada”, rememoró.

Se encuentra en su mejor momento

La cantante y actriz tras la vivencia el concierto por streaming con Mijares, al que invitaron a cantar a su hija Lucerito y a su hijo José Manuel en la batería, está feliz de llevar este nuevo concepto al escenario.

“El momento que vivo es bueno, llena de felicidad, muy realizada tanto como artista, como persona. Estoy en una etapa de mi vida súper linda, con muchas alegrías, muy satisfecha con todo lo que he logrado en mi vida. Con ganas de seguir haciendo cosas, con la ilusión de seguir trabajando para estar súper activa y cercana al público. Es algo que disfruto y me hace sentir completa y feliz”, comparte.

“Mientras haya salud y energía para salir adelante, me parecen buenos todos los momentos. Aunque éste es el mejor momento para mí, en todos los aspectos”.

Lucero muy franca más que hablar de los temas que agregará en el concierto con Mijares, en relación a sus presentaciones individuales, destacó las canciones infaltables de sus repertorios.

“Es una sorpresa el incorporar nuevas canciones que interpretaremos, sí hemos estado redondeando cada día más el show, gracias a que en cada recital nos damos cuáles son las que el público corea más.

“En mi caso no puedo dejar de interpretar Electricidad, Cuéntame, Veleta, que son parte de mi trayectoria, mi vida y mundo musical. De Manuelito, No se murió el amor, Baño de mujeres, Para amarnos y No hace falta, y en dueto El privilegio de amar, con la que nos identifican todos”.

Ante la pregunta qué le significa estar en el mismo escenario en equidad con Mijares, contestó: “Hacer un concierto juntos es increíble porque podemos cantar temas de siempre, hacer duetos y apoyarnos en el escenario, porque cuando hay respeto y admiración entre dos artistas es fácil combinar y conectar con el público”.

Agregó que por la época de pandemia y la era de las plataformas virtuales, “no estoy preparando álbum en este momento. Más adelante lo veré”.

Respecto a que en redes sociales los fans de ambos hacen el comentario que deberían regresar como pareja sentimental, Lucero manifestó como siempre en tono festivo: “No, realmente no. Somos muy buenos amigos, nuestra relación es de ser padre y madre de nuestros hijos, nuestros dos regalos maravillosos. Yo tengo mi pareja y no tenemos nada que ver emocionalmente hablando. Somos una dupla de amigos, cantamos juntos, fuimos esposos tiempo atrás, tenemos dos hijos, compartimos muchas cosas, pero ya no una relación amorosa”, expresó Lucero.