Netflix estrena serie de Vicente Fernández a un año de su muerte con Jaime Camil

A unos meses de haberse transmitido El Último Rey: El Hijo del Pueblo, serie no autorizada por la familia Fernández sobre la vida de Vicente, bajo la producción de Juan Osorio para Televisa, Netflix estrenará otra versión pero que sí tiene el respaldo de los allegados al cantante, libre de demandas o enfrentamientos públicos.

A partir de mañana miércoles, El Rey, Vicente Fernández, estará disponible a través de la ya conocida plataforma de streaming. La historia es protagonizada por cuatro actores, que cambian dependiendo de la edad del artista.

Te recomendamos: Eduardo Barajas interpreta a Vicente Fernández joven en El último rey, El hijo del pueblo

Los primeros años corren a cargo de Kaled Acab, le sigue Sebastián García, Sebastián Dante y la parte adulta es encarnado por Jaime Camil, a quien la productora Caracol Televisión lo contactó dos meses antes, aproximadamente, previo al inicio de grabaciones.

“Mis compañeros tuvieron más tiempo que yo para la preparación, a mí cuando me invita Caracol no sabía que me estaba buscando cuatro meses antes; por alguna razón agencias de casting en México le decían que no estaba disponible, que no quería, no sé qué pasó, pero cuando algo es para ti ni aunque te quites", señaló el actor en conferencia de prensa.

“Me hablan a dos o tres meses antes de comenzar la filmación, me hubiera gustado tener más tiempo obviamente, pero ahí es cuando haces que tu experiencia como actor acelere el proceso de algo que quizás te gustaría tener (tiempo)”, agregó Camil.

Gossip Le platiqué mi idea: Alex Fernández cuenta lo que dijo Chente de su disco

A lo largo de 36 capítulos se recorrerá la vida del Charro de Huentitán, desde su infancia en Jalisco, sus necesidades, carencias, el punto cúspide que alcanzó como cantante, así como los momentos duros que vivió tras el secuestro de su hijo mayor.

Uno de los objetivos de Jaime Camil era alejarse totalmente de la imitación, la caricatura o parodia que se le ha hecho a Don Chente a lo largo de los años. Su visión está enfocada en descubrir la verdadera esencia del artista, su forma de ser en el ámbito más íntimo, sin máscaras.

“Hablé mucho con Ana Gabriel, una gran referencia que tuve fue ella, le quité muchas horas de su vida, le pedía que me contara cómo era en las giras, cómo se comportaba, esas llamadas me ayudaron mucho y ver el pietaje que hay en Youtube, que aunque no hay tantos videos que quisiéramos ver de Vicente en cuanto a lo íntimo, ayudó en lo demás".

Artistas que protagonizarán a Vicente Fernández en la serie en distintas etapas de la vida. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

“Mi proceso que compartí con mis compañeros actores fue ver a Vicente horas y horas de imágenes en Youtube. La serie es un drama, no una comedia, pasa el 98 por ciento en situaciones íntimas de Vicente y su familia. Hay un Vicente que es el que canta y lo parodia todo el mundo, está el de las películas, que es una versión exagerada, pero nuestra serie vive en la parte íntima, de las decisiones que tuvo que tomar, los obstáculos de su carrera, las adversidades que tuvo que vencer”, dijo el actor de 49 años.

El actor recordado por su trabajo en Por Ella Soy Eva (2012) reveló que sólo tuvo un acercamiento con Vicente en algún momento de su vida, no especificó cuál, sin embargo, compartió que tiene buena relación con los hijos del cantante, Vicente Jr., Gerardo y Alejandro.

“Es bonito porque ayudó no estar influenciados por esa gran figura y magnitud de lo que era Vicente porque nos permitió como actores llegar al proyecto con un lienzo en blanco”, sostuvo.

Al finalizar el proyecto, Camil descubrió que Vicente era muy parecido a su padre Jaime Camil Garza, quien falleció hace dos años.

Jaime Camil advierte que la serie aborda la vida íntima de Chente. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

“Había muchas similitudes con mi padre, la forma en que educó a sus hijos es muy similar a la que me educó a mí mi papá. Era un tipo perseverante a más no poder, honorable, creció en una pobreza extrema, en todas las decisiones que tomaron no había nada que perder"..

“Vicente era muy alebrestado, muy atrabancado. Es un Vicente honesto (el de la serie), humano, que va a conectar emocionalmente con el público, perseverante, disciplinado y honrado”, aseguró.

En cuanto a la parte vocal, las clases de ópera que recibió en el pasado le ayudaron a alcanzar los tonos originales con los que Don Chente grabó algunas canciones, según dijo Camil.

“Nadie, ni la tendrá nadie nunca (la voz de Vicente), pero en mi experiencia, tenía en los audífonos la mezcla de música y mi voz y en una perilla la voz de Vicente.

“Para mí era muy importante parafrasear y acariciar y llorar las canciones como lo hacía Vicente, lo que hacía era saber entonar las vocales, la o, con u (las juntaba), la a con o que eran vocales muy cerradas, yo trataba de meterme más a su parafraseo”, aseveró.

La serie utilizó más de 380 locaciones de México y Estados Unidos, destacan la casa donde vivió Vicente de pequeño en Real del Monte, Hidalgo; Huentitán y teatros como el Esperanza Iris y el Blanquita; se complementó con 500 sets.

Por otro lado, en cuanto a las posibles comparaciones que se realicen entre este proyecto y el de Televisa, así como las que existan entre Pablo Montero y Jaime Camil, este último enfatizó en que no le importa.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“La estrategia es entender que la serie autorizada de Vicente es a lo único que le ponemos atención y nos preocupamos".