Eddie Santiago desea un alcance más amplio de la música latina

El talentoso y creativo curador musical de Spotify, Eddie Santiago, desea seguirse expandiendo y conociendo nuevos artistas emergentes que traigan la innovadora ola de sonidos y música.

Anhelando en un futuro no muy lejano conseguir un alcance más amplio de la música latina a nivel global, montando activaciones en Europa y Asia.

Al hablar de sus inicios, el también estratega platicó que comenzó su carrera en la música por lado de MTV. “Ahí yo trabajaba todo la vuerta de MTV Tr3s y todo lo que tenía que ver con latino para el canal global de MTV”.

Sobre su inspiración, dijo: “A mí siempre me ha gustado la música. Es una parte importante de quien yo soy y como me críe con mi familia. Siguiendo mi pasión me he encontrado oportunidades muy bonitas que me han llegado hasta donde estoy hoy”.

Sobre lo difícil que fue abrirse camino, Eddie comentó que no tenía contacto con nadie en la industria, pero sí tenía muchas ganas. “Me puse a conectar con profesionales y seguí poco a poco abriendo el camino que estaba en mi destino”.

Eddie manifestó que desde el día cero se dio cuenta que esto era lo suyo. “El momento que lo confirmé fue cuando trabajé mi primer show de premios con MTV, los VMA's, y de ahí se me confirmo a mí mismo”.

Ahora le llena de satisfacción al ver todos sus logros como el trabajar junto a increíbles artistas a nivel global y que le encargan representar su marca y música para poder llegar a todos los fanáticos. “Un momento recién fue una colaboración entre el Club de Futbol Barcelona (FCB) y Rosalía, donde usamos la marca de la artista en los jerseys de los jugadores”.

