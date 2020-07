Con concierto streaming celebran 15 años del musical Hoy no me puedo levantar

Con la dirección de Anahí Allué, actores que formaron parte del musical Hoy no me puedo levantar celebrarán el 15 aniversario del estreno del musical en México. Bajo el título Diez siempre juntos. Un Tributo a Mecano, Valeria Vera, Rogelio Suárez, Mar Contreras, Mario Sepúlveda, Érika Tahis, José Daniel Figueroa y Jannette Chao, ofrecerán un recital online el miércoles 29 desde el Foro Shakespeare.

El show en vivo incluye acceso al backstage y una after party virtual, informa Mario Sepúlveda, quien comparte que precio al show, ensayarán de manera presencial, “para ensamblar nuestras voces con las coreografías y todo esto será con las medidas de sana distancia dictadas por la Secretaría de Salud. Sólo nos hemos visto al ir al estudio y grabar un par de melodías: El fallo positivo y Mujer contra mujer”.

Sepúlveda, quien suplió a Luis Gerardo Méndez en la segunda parte de la exitosa temporada del estreno en México de Hoy no me puedo levantar, reconoce que el grupo Mecano “marco la época de los ochentas en España, México y en varias partes del mundo. Nacho y José María, son unos genuinos genios musicales. Ana Torroja, ni se diga con su invaluable voz, juntos lanzaron muchas canciones y ellos se la pasaban bien en el escenario, eso se reflejaba en sus conciertos, a la gente hoy en día les gustan esas canciones atemporales, que de hecho están de moda”.

El actor explica que este concierto tributo a Mecano lleva mensaje con causa, “porque permitirá donar un porcentaje de la taquilla a Casa Frida, un refugio que atiende a personas de la comunidad LGBTQ+”.

Desde hace cuatro años crearon el concepto Diez siempre juntos. Un tributo a Mecano, es su primera experiencia en pantalla digital, abunda Érika Tahis; “nos volvemos a unir para invitar al público que desde su casa les llevaremos un show virtual plagado de música, anécdotas y éxitos de Mecano, porque esto es lo que nos encanta, estar en un escenario y tener una cercanía y convivencia con la gente que nos sigue”.

Además, agrega, “Mecano me significa mi juventud, yo los conocí por mi prima que es un poco más grande que yo y desde ahí me encantan y he admirado a Nacho, José María y Ana Torroja, quienes no han dejado de estar vigentes, su música dice mucho por eso se ha universalizado”.

Agrega Érika, “la meta es pasar un momento agradable, divertido en poco más de 90 minutos con la música de Mecano quienes marcaron un parteaguas, una época para tener una conexión entre artistas y público, que nos encontramos tan vulnerables por la pandemia y alegrarnos por medio de estas canciones”.