Anitta explora sus raíces brasileñas en nuevo disco

En siete años de carrera, Anitta se ha vuelto una de las artistas brasileñas más influyentes de Latinoamérica con su estilo urbano y sus letras cargadas de poder femenino. Pero ahora que la cantante firmó contrato con el sello internacional de Warner Records, tiene en mente que su deseo principal es exportar los sonidos de su tierra a todo el mundo.

“Mi objetivo es lograr que el mundo escuche mis canciones y se interese por la cultura brasileña, para que tenga valor y voz, porque desde la bossa nova y Roberto Carlos no se ve a artistas brasileños excitando en el mundo, es difícil. Y creo que la cultura musical mueve muchas cosas social y financieramente, creo que es una manera de que el país esté presente en la vida de las personas”, expresó la cantante en una videoconferencia con medios hispanos.

Tras colaborar con figuras internacionales como Madonna, Snoop Dogg o The Black Eyed Peas la cantante dice que no tiene expectativas sobre quién podría ser su próxima conquista internacional para realizar una colaboración. “Ya hablé con Drake, somos amigos y siempre estoy en contacto con él, pero la cuarentena ha jodido todo. Tampoco estoy buscando a alguien”, dice.

La brasileña de 27 años expresa su deseo de disfrutar el éxito en los próximos años, pues después de cumplir 30 prefiere centrarse en su vida personal ya que desea tener una familia y dedicar su tiempo a ella. “Mi sueño es ser madre y me gustaría hacer una pausa. Quizás pueda volver, pero para ser mamá me gustaría parar y tener ese momento de ser intensa en ello y vivir ese momento”.

Por ahora Anitta prepara su quinto disco de estudio programado para finales de 2020, en el cual incluirá temas en diversos idiomas, pero siendo Brasil siempre el protagonista.

“Mi reto es hacer que la gente tenga curiosidad sobre los elementos culturales, cosas de Brasil. Quiero enseñar a la gente lo que es mi país y su cultura musical popular y urbana. Y creo que llegamos a una fórmula muy buena. Ya estoy con ansiedad de lanzar el disco”, dice entre risas.

De este nuevo material se desprende su sencillo Tócame, el cual lanzará este viernes en plataformas digitales y que es, “una canción urbana y latina. No tiene ningún sabor de Brasil, pero es el propósito para preparar la siguiente etapa en la que mezclé sonidos de mi país”.

La cantante también adelantó que se prepara como actriz, pues uno de sus deseos es explorar esta nueva faceta artística: “Estoy tomando clases de teatro. Me han llegado muchas propuestas para actuar y a mí me encanta la idea. Pero quiero ser muy buena, no sólo una actriz que surge por ser cantante; quiero ser como Penélope Cruz”, concluyó.