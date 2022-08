Chiky BomBom comparte valores ajenos al machismo a su hijo adolescente.

Consciente de que urge un cambio de pensamiento en la sociedad, en la que se erradiquen las conductas machistas y se abrace la diversidad, la influencer Chiky BomBom educa a su hijo Cartier de una manera totalmente distinta, donde los valores del respeto, la equidad, tolerancia y amor, son los pilares de su formación.

“Ser mamá soltera para mí ha sido lo más grande que me ha tocado, yo nací para ser mamá, no mamá y papá, la vida me dio esto y he tenido que hacer hasta lo imposible porque la madre tiene mucha responsabilidad en lo que son los hombres.

“Yo estoy criando al hombre de mis sueños para que cualquier niña que esté afuera no le tema, mi hijo va a saber lavar, planchar, trabajar y atender un hogar, soy una mamá moderna, ha sido muy difícil, pero divertido, mi hijo ya casi es adolescente, tiene 12 años”, afirmó en entrevista la originaria de República Dominicana.

Esta es una nueva etapa que está viviendo la conductora, quien se hizo viral hace unos años por compartir frases motivacionales a través de redes sociales. En TikTok era conocida por expresiones como "Buenas, buenas" y "hoy amanecimos: rica, sabrosa, deliciosa...".

La madurez y la experiencia de haber formado parte de programas de televisión como Mira quien baila (2017) la hacen volver a la pantalla con una energía distinta.

Junto a Elizabeth Gutiérrez y Érika de la Vega, bajo la conducción de Carla Medina, estrena este 18 de agosto la segunda temporada del talkshow Ojos de mujer, por E! Entertainment.

“Me cambió la vida por completo, hay un antes y un después de Chiky BomBom. En este programa podrán ver diferentes tipos de temas, van a nutrir su cerebro, empoderar, motivar, inspirar, abrirle las puertas a esas mujeres que están allá afuera y tienen miedo de hablar”

Equidad de género, aceptación, el poder femenino, e información de los famosos son algunos de los puntos que se discutirán en los capítulos de la segunda entrega.

Por otro lado, en cuanto a temas de salud, la artista aseguró estar en el mejor momento de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal, sobre todo a unos meses de haberse sometido a una manga gástrica, como parte de una recomendación médica, contó.

“Me puse más rica y deliciosa que antes, aparte de que en esta segunda temporada, gracias a esta imagen me verán más suelta.

“Vengo de una familia con muchas complicaciones médicas, la diabetes es una, tengo un solo riñón porque le doné uno a mi papá, me diagnosticaron problemas de tiroides, hormonales y por eso me sometí a la cirugía”, dijo.