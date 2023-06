Carmen Muñoz debuta como actriz en Los monólogos de la vagina

Luego de 35 años como conductora, Carmen Muñoz debuta como actriz en la puesta en escena Monólogos de la vagina, bajo la producción de Morris Gilbert.

Ya anteriormente se le había extendido la invitación para formar parte de este elenco, sin embargo, la conductora declinaba por cuestiones personales; en ese entonces no se sentía lista para afrontar dicho reto, ya que era consciente de que no tiene formación actoral.

Pero fueron sus ganas de aprender algo nuevo que apostó por aceptar, ahora sí, dicha invitación y, curiosamente, desde que se subió al escenario, ya no pretende bajarse.

“Tengo algunas semanas ensayando y ha sido una experiencia muy bonita, jamás imaginé que iba a estar ahora del otro lado haciendo teatro”, afirmó la conductora en entrevista con El Sol de México.

“Yo sé que no soy actriz, pero tenía muchas ganas de hacer algo de actuación y qué mejor en una obra que tiene que ver con el empoderamiento femenino y de la sexualidad, entonces, si yo mucho tiempo hablé de los temas de sexualidad en Canal 11 en el programa Diálogos en Confianza, ¿por qué no expresarme también a través del teatro con distintas historias?, eso fue lo que me motivó”, agregó.

La obra aborda distintos testimonios de mujeres en las que, libremente, expresan su sentir ante la sexualidad y su satisfacción personal. Muñoz aseguró que el mensaje de la puesta también va para los hombres quienes, al terminar la obra, reflexionan sobre la importancia de la sexualidad de la mujer, incluso cómo llevarlas por el camino del placer.

“Nacemos como seres sexuales y así vamos a morir, a veces nos cuesta trabajo entender que es parte de la naturaleza. En estos tiempos debemos de hablar sobre esto, compartirlo, darles herramientas a nuestros hijos sobre la sexualidad para que ellos puedan vivirla plena y feliz”, dijo Muñoz, quien actualmente conduce el programa ¡Cuéntamelo ya!

Anette Michel y su esposo Juan Ángel Esparza fueron los padrinos del debut de Muñoz, este jueves en el Nuevo Teatro Libanés.

Por otro lado, la conductora se enfoca en la promoción de su libro Dale like al amor, en donde también toca temas de relaciones humanas, sexualidad, así como decepciones; igualmente, está desarrollando su faceta como empresaria y cerrando algunos proyectos televisivos de los cuales no quiso adelantar nada.

“Me la estoy llevando tranquila, entre comillas porque no puedo estar sin hacer nada, siempre busco cosas para hacer, hay otros proyectos que tengo platicados, pero cuando ya esté todo más en concreto lo revelaré”, sostuvo.

Muñoz dijo sentirse en el mejor momento de su vida, sobre todo porque tiene tiempo de compartir con su esposo, su hija, su madre y realizarse ella como mujer.

“Creo que cuando disfrutas lo que haces, el trabajo no pesa. Tengo varios trabajos, conductora, escritora, pero también me doy tiempo para estar con mi hija, asumir el rol de madre, voy por ella a la escuela, la llevamos mi esposo y yo a clases de actuación, canto y baile, entonces uno se organiza y cuando ves a tu hija feliz y disfrutando lo que hace, cómo no apoyarla, me doy tiempo para estar con mi familia también, con mi madre, por ejemplo”, finalizó.