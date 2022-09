Andrea Martínez Crowther estrena película para no perder los recuerdos

Lejos de enfocarse en lo duro que puede ser enfrentarse a una enfermedad crónico degenerativa, la directora Andrea Martínez Crowther apostó por resaltar la filosofía de vida de una persona, así como los mejores momentos que compartió con su entorno.

Su tercer filme, Observar las aves, aborda la vida de Lena Daerna (Bea Aaronson), una académica reconocida que sufre Alzheimer y que, como último proyecto decide retratar su descenso hacia el olvido.

“Esta cinta nace de un miedo personal a que a mí me diera Alzheimer, como a mi mamá le dio y lo viví junto a ella durante 10 años. Me comenzó a dar ese pánico de pensar si me fuera a dar a mí la enfermedad, ¿qué haría?, así que decidí hacer una película de despedida de la vida. Afortunadamente no me dio la enfermedad, así que este documental que tenía planeado hacer, lo convertí en ficción, en parte también como un homenaje a mi mamá”, afirmó la directora en conferencia de prensa.

En la cinta, Lena adquiere una cámara y, con una actitud positiva así como una madurez mental, abraza su destino, a lo cual se opone uno de sus hijos, Marcus (Roberto Cavazos).

“Marcus no quería enfrentar la situación que vivía, prefería pensar que no estaba pasando y decía: ‘luego lidiamos con ello, cuando se vuelva serio’, pero desde el inicio se convirtió en algo serio’”, contó el actor.

“Lena sabía que iba a sufrir un deterioro y algo rudo, pero emocionalmente lo aceptó, así que tenía que haber alguien cercano que no estuviera de acuerdo, que la esté bloqueando y todo el tiempo confrontándola. Al final sí lo acepta, que es lo que ella quería que él viera, lo aceptara y siguiera viviendo”, expresó la directora.

Al saber que la enfermedad impedirá que el proyecto de Lena concluya, ella se ve en la necesidad de apoyarse de una directora, cuya madre fue diagnosticada con la misma enfermedad; esas heridas aún siguen sin sanar.

“Esta película no pretende ser respuesta a nada sino, simplemente, compartir una historia que toque los corazones de la gente y se sientan acompañados en su dolor. El deterioro de la protagonista es el contexto en donde se lleva a cabo la historia, pero para mí ese no es el meollo del asunto, sino que la vida tiene cosas muy dolorosas, sufrimos pérdidas, ausencias, tristezas, pero aún con todo, la vida vale la pena y ese es el mensaje, que hay que apreciarla y vivirla al máximo”, sostuvo Martínez.

Andrea Martínez Crowther debutó como directora con la cinta Cosas insignificantes, producida por Guillermo del Toro y Bertha Navarro; su nueva película, Observar las aves, estará disponible a partir del 22 de septiembre en cines seleccionados y en las principales ciudades de nuestro país.