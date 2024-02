Telmex ya no es negocio, pero Slim descarta vender

El empresario mexicano Carlos Slim Helú reconoció que Teléfonos de México (Telmex) “ya no es negocio”, pues desde hace más de una década opera en números rojos debido a sus altos pasivos laborales y la falta de competitividad en el mercado. Sin embargo, no pretende vender la compañía que adquirió a inicios de los 90 y prohibió hacerlo a sus herederos.

“Telmex está en números rojos desde hace 10 años. No cobramos dividendo, tiene que estar alimentándose el fondo de pensiones y tenemos perspectivas de que hasta 2040 se aliviarán las finanzas (...) Ya les dije a mis hijos que no la pueden vender en su vida o la de sus hijos. No es un negocio ya, no la voy a vender porque es mexicana”, puntualizó.

En una conferencia de prensa que duró casi cuatro horas, Slim Helú precisó que el pasivo laboral de Telmex abarcaba alrededor de 41 mil jubilados, pero se requieren al menos 270 mil millones de pesos para reducirlo.

No obstante, destacó que recientemente se logró un acuerdo con algunos trabajadores para disminuir su jornada laboral a la semana para así alargar el tiempo de su retiro en los próximos años. A estas presiones económicas se suman que en los últimos 10 años, la compañía tampoco ha obtenido dividendos y que, según sus estimaciones, sería hasta 2040 que Telmex podría aliviar su situación financiera.

Desde las instalaciones de Grupo Financiero Inbursa, en la Ciudad de México, el empresario de 84 años de edad, también dio respuesta a la construcción de la Línea 12 del Metro, que en mayo de 2021 colapsó en un tramo al oriente de la capital. Acompañado de su yerno Arturo Elías Ayub, quien también es director de alianzas estratégicas y contenidos de América Móvil, Slim Helú justificó que la catástrofe del Metro, que dejó 26 fallecidos y un centenar de heridos, no fue por una falla de origen.

“Trabajó 12 años y no le pasó nada, no es una cosa de origen, después de 900 millones de pasajeros. Yo creo que ya es algo muy discutido, hubo varios dictámenes. En general, hay muchas cosas que se han hecho en México y les falta mantenimiento".

Inseguridad y crecimiento económico, temas pendientes en México

El hombre más rico de México, quien reapareció ante medios de comunicación luego de que a inicios de enero dio una conferencia en el ITAM, agregó que el país tiene al menos dos tareas pendientes en el corto y mediano plazo.

Uno es en materia de inseguridad. Desde la perspectiva de Carlos Slim Helú, si bien las Fuerzas Armadas han hecho un papel indiscutible, parece excesivo que cada vez haya más militares en tareas de orden público.

“Es una tarea pendiente que todos estamos esperando que se resuelva. Vamos a ver el ejemplo. Se están instalando no sé cuántos cuarteles, creo que 38 cuarteles, con mucha presencia de la Guardia Nacional, pero la inseguridad ahí está”, dijo.

También falta incentivar el crecimiento económico mediante un aumento de la inversión privada.“Históricamente, la inversión ha sido relativamente reducida y debería ser de hasta 30 por ciento del PIB de manera anual”, arguyó.

En ese sentido, consideró que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue de “transformación” y confió en que la próxima administración, sea quien sea, tenga un objetivo de “consolidación”.

Finalmente, el también dueño de Grupo Carso celebró que de cara a los comicios presidenciales de 2024, sea una sorpresa que México sea gobernado por una mujer.

“Conozco bien a las dos candidatas, a Claudia (Sheinbaum) desde que era secretaria de Medio Ambiente con López Obrador y a Xóchitl (Gálvez) antes de que fuera delegada en Miguel Hidalgo. (Espero) una sorpresa de que gobierne una mujer”, concluyó el hombre más rico del país.