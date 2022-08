Fondo de emergencias: ¿diferente a dinero ahorrado?

León, Guanajuato.- A diferencia del dinero ahorrado, el fondo de emergencias es una reserva económica destinada a situaciones inesperadas que pueden rebasarte económicamente.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), recomienda tener uno para no endeudarse y desequilibrar la estabilidad económica y de acuerdo a un artículo de su Revista del Consumidor, se puede crear con un presupuesto mensual para saber de cuánto dinero se puede disponer para el fondo, lo que es diferente del ahorro.

También recomienda que lo ideal es que este fondo cubra de tres a seis meses de los gastos fijos, lo cual depende de si la persona vive sola, con pareja, si ambos trabajan, si hay más miembros que integren el hogar, entre otros aspectos.

La Profeco señala que la idea de empezar un fondo de emergencia es que se tenga la constancia y responsabilidad del ahorro, pero también de disfrutar de lo que se tiene o se va adquirir, sin miedo a qué pasará mañana.

SEGUROS SON UNA OPCIÓN PARA LAS EMERGENCIAS

Una de las medidas básicas de protección para los gastos inesperados son las pólizas de seguro (médico, para automóvil, contra robo, entre otros), en los que los interesados aportan una cuota mensual o anual que brinda la atención necesaria en caso de un accidente o de un imprevisto, en las que existen opciones para todos los bolsillos.

RECOMENDACIONES

-Guardarlo en una cuenta de banco donde se tenga disponibilidad inmediata.

-Determina cuál sería la emergencia en la que lo pudieras utilizar, esto para que verdaderamente se utilice en un imprevisto.

-Define una meta, pues esto motiva para alcanzar una cantidad mayor.

-Reduce los gastos hormiga (café, chicles, botana, etc.) o sustituye por opciones más económicas. Lo ahorrado destínalo al fondo de emergencia.

-Si por alguna razón tomaste dinero, reponlo antes de que se produzca la próxima emergencia.

-Por escrito lleva un presupuesto para visualizar los ingresos y a qué se destinan para realizar los ajustes necesarios y mejor destinarlos al fondo.

MANERAS DE OBTENER DINERO PARA UN FONDO DE EMERGENCIA

Si ya has decidido hacer el esfuerzo y ganarle a los imprevistos, entonces revisa las siguientes ideas para crear tu fondo de emergencia:

Vende algo (o varias cosas)

Lo más probable es que los últimos años hayas comprado algunas cosas que ya no necesitas. Con tu nuevo objetivo en mente, considera no aferrarte a ellas; aunque no obtendrás lo mismo que pagaste en su momento, al menos estarás ganando algo para tu ahorro de emergencia.

Consigue ingresos adicionales

Puedes obtener ingresos extra de muchas maneras, la idea es que encuentres alguna actividad que te deje un poco de dinero adicional que puedas destinar a tu ahorro de imprevistos. Piensa en tus habilidades y busca algo que se relacione con ello; por ejemplo, puedes dictar cursos o realizar consultorías.

Reduce tus gastos

Esta quizás no es una opción tan atractiva de golpe, pero puedes hacer cuentas y decidir si estás gastando en cosas que no necesitas realmente. Solo unos pocos ajustes en la forma en la que usas tu dinero pueden dar como resultado ahorros importantes.