CTM, en proceso de transformación por reforma laboral

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) se sacude el corporativismo. Sí ha permanecido 65 años es por su capacidad de adaptarse a los tiempos y a la vida económica y política del país. La Central obrera más importante del país con 5 millones de afiliados está decidida al cambio, se transforma.

Así lo manifiesta el abogado Tereso Medina Ramírez, secretario general de la Federación Estatal Coahuilense de la CTM y secretario general adjunto de esta Central, quien en entrevista, dice a El Sol de México:

“Muestra de ello es que mantiene una estrategia para formar los nuevos cuadros sindicales del país, una revolución educativa para dar a conocer todo lo que concierne a todos los pasos de la Reforma Laboral. Y no solo las legitimaciones de los contratos colectivos de trabajo (CCT), sino las negociaciones colectivas, las elecciones de directivas, transparencia y rendición de cuentas”.

También el saber informar cada 6 meses el estado patrimonial de las organizaciones gremiales, esto que entrará en vigor a partir del 1 de mayo de 2023.

“Se inicia ya esta transformación y de los 4 mil CCT legitimados a la fecha, puedo decir que el 90% son de la CTM”, dice contundente.

Y luego, puntualiza

“Hoy tenemos que darle conclusión a la etapa del corporativismo e iniciar otra donde todos sabemos que en el nuevo mundo laboral, la Reforma puso en el centro de la mesa a los trabajadores y sus familias, en todos los sentidos”.

Asume: La Reforma Laboral es un aprendizaje para todos. Todo mundo aprendemos del nuevo mundo del trabajo. Es un nuevo modelo para hacer sindicalismo y de hacer justicia social.

Sin embargo, advierte: “Pero ese factor del sindicalismo no lo veo a corto plazo. Tenemos que trabajar juntos, todos unidos para poder implementar esta Reforma Laboral y que no signifique el desarrollo y crecimiento del país y que no entremos en desestabilizaciones laborales. Ese es el riesgo”.

¿Por qué dijo que la Reforma Laboral no les da derecho a los gobiernos a violentar la autonomía de los sindicatos

-La reforma laboral es un aprendizaje para todos. Todo mundo aprendemos del nuevo mundo del trabajo. Es un nuevo modelo para hacer sindicalismo y de hacer justicia laboral. Y en ese sentido, uno de los grandes temas es el respeto a la autonomía que tienen los sindicatos y también respeto a la libertad de los trabajadores, para que ellos elijan libremente con quien estar y con quien no estar, inclusive sí no desean estar con ninguno de los sindicatos.

Ese es el nuevo modelo laboral que hoy México tiene y que con ese nuevo modelo laboral participamos en el T-MEC, en el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá.

¿En qué sentido se violenta la autonomía sindical?

-Sabemos que nosotros siempre vamos a respetar la voluntad del trabajador en esta materia. No solo es decir y actuar de manera diferente. Ahí está una muestra en la empresa General Motors Silao, en donde los trabajadores decidieron en la legitimación de su CCT decir que no, por un lado.

Y por otro lado, el Sindicato que yo represento, el “Miguel Trujillo López”, no hizo ninguna solicitud formal de Constancia de Representatividad ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es decir el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) ganó la confianza para negociar su CCT.

Me tiene sorprendido un mensaje que envía la empresa GM-Silao, porque la libertad sindical permite hasta dos sindicatos en una misma empresa, sí el trabajador así lo solicita libremente.

Un grupo de trabajadores de la misma compañía decidieron afiliarse al Sindicato que antes tenía el CCT que es el “Miguel Trujillo López”. Dijeron que no participarían en el sindicato de SINTTIA y así lo expresaron por escrito. Participamos como sindicato minoritario por decirlo así, respetando la voluntad del trabajador, explica.

Y la sorpresa que tengo es que una funcionaria de la GM Silao decide que no va a recibir ninguna solicitud de ningún trabajador, hasta que la autoridad no le dé un oficio correspondiente.

Perdóneme, pero legalmente el Centro Federal no tiene la autoridad ni siquiera para decidir. Es un tema de libertad sindical, son decisiones voluntarias de la gente. Estos trabajadores decidieron libremente mantenerse en el Sindicato “Miguel Trujillo López” y no estar en otro.

Esto es un aprendizaje.

Sorprende mucho ese correo porque lo lamentable es que GM obstaculice la libertad de asociación de un grupo de trabajadores de pertenecer a otro sindicato. Recientemente, el miércoles 11 de mayo, SINTTIA firmó el CCT, pero lo que comento es oficial: se coarta la libertad sindical de los trabajadores de irse al sindicato que desean, detalla.

Aquí, lo lamentable es que la empresa GM obstaculice la libertad de asociación, la libertad de los trabajadores para decidir o no su sindicato y la libertad de pertenecer a uno u a otro.

Esto puede ser sujeto de nueva cuenta de demanda internacional, porque también se llama Denegación de Derechos Laborales, precisa.

Secuelas de la decisión GM Silao

¿Todavía trae secuelas esta decisión en GM Silao?

-Sí, todavía trae secuelas. Estamos en pleno aprendizaje en ese sentido. Y todavía nos va a dar trabajo entender que estamos en otra era laboral, en otra realidad laboral. A todos, todos nos compete hacer el rol que nos corresponde en materia de trabajo para hacer el futuro del sindicalismo en México.

¿En Ciudad Acuña, la CTM retuvo el CCT vs el sindicato de Napoleón Gómez Urrutia?

-Sí. Esta decisión es histórica. Y volvemos a lo mismo: la libertad sindical. Después de un proceso que duró cerca de 12 años, se ganó la legitimación.

Y la respuesta fue que a partir de estos eventos que hemos tenido en materia de legitimación de los CCT unos a favor y otros en contra, hemos aprendido de las lecciones que nos deja cada proceso.

La lección que nos dejó GM Silao en todos sentidos; las lecciones sirven para ser mejores cada día. Lo que hicimos fue regresarnos a los principios del Sindicato y trabajar con la base trabajadora. No de ahorita sino de siempre y logramos con ellos una identidad de tal manera, que ellos mismos reconocen que el sindicato al que pertenecen es donde deben estar.

Se ganó con cerca del 93% de respaldo de los trabajadores, de un padrón de poco más de 7 mil empleados. Y aprovecho para agradecerles la votación que hicieron, porque la democracia será siempre un respeto individual y colectivo a los trabajadores. Un respeto a la democracia laboral y sindical para que nuestro país avance en ese sentido.

¿La CTM ya se sacude el corporativismo?

¿El corporativismo fue en otra época de la vida del país; pero ya estamos en otra situación?

-Hoy tenemos que darle conclusión a esa etapa e iniciar otra, en donde todos sabemos que el nuevo mundo laboral, la Reforma puso en el centro de la mesa a los trabajadores y sus familias en todos los sentidos, para que ellos libremente con el voto personal, libre, secreto y directo decidan qué tipo de sindicato quieren y que CCT quieren y cómo lo desean.

Y en las mesas directivas, elijan la ratificación de sus dirigentes sindicales. De manera que, en lugar de ver a la Reforma Laboral como un obstáculo, la CTM la ve como una oportunidad, como una fuerza vigorosa. Y no es un examen solo para la legitimación sino un examen para todas las organizaciones sindicales del país.

La CTM volverá a poner la muestra y resurgir como la nueva Central que propone temas, que está cerca de los trabajadores y que también igual se compromete con los intereses de México.

¿Cuántos militantes en la CTM?

-Por lo menos en la estadística se habla de 5 millones de trabajadores en el país. Quien le habla, representamos medio millón de trabajadores de todas las ramas industriales: alimentos, bebidas, acero, automotriz, auto-partes; electrodomésticos, en fin.

Una de las organizaciones me parece importante es la Federación de Trabajadores de Coahuila, tengo que decirlo. Coahuila es un estado que no ha parado la creación de empleos a pesar de la pandemia.

Hemos llevado en Coahuila al PIB más alto que aporta a la Federación; es el Estado que tiene el menor índice de informalidad. Y esto es importante.

¿En qué proporción está ese índice de informalidad?

-Puedo informar que 20% es mucho de informalidad en Coahuila. Los trabajadores tienen un contrato de trabajo y todos están asegurados ante el IMSS y tanto en el ramo Industrial como en el de Servicios, en el campo y en las ciudades.

Y acabamos de firmar el Pacto 2022 en el Estado de Coahuila en donde la OIT, la STPS, a nivel federal, la maestra Luisa María Alcalde, ya han dado constancia de lo que hablo. Por eso Coahuila avanza en materia de trabajo formal. Trabajamos de la mano de la OIT porque hay un tema en Coahuila de transición justa de empleos tóxicos, como la industria del carbón por empleos verdes

Trabajamos en esa área para que toda la industria carbonífera, tóxica, transite hacia una transición para crear empleos verdes, que no atenten contra la ecología y el medio ambiente de la región.

¿Qué número de trabajadores hay en la industria carbonífera?

-En la región carbonífera tendremos por lo menos 7 mil trabajadores. Y estamos en contra del trabajo infantil. Debo decir que la CTM no tiene CCT en donde laboren niños ni en las minas ni en los trabajos del carbón. Combatimos todo el trabajo forzoso de la mano de la OIT para poder hacer una transición justa a otros empleos que les llamamos verdes que pueden ser y pertenecer a la industria de autopartes que se lleva a cabo en la región.

Ya tenemos algunos trabajadores de 3 mil a 4 mil, ya hay empresas que laboran ahí con CCT y que coadyuvan con la industria automotriz.

¿Niños en lugar de adultos para no excavar túneles es muy peligroso?

-Aparte de que utilizaban a los niños en pozos clandestinos, llegan a 10 a 15 metros y les decían: No te puedes salir, porque afuera están los inspectores de la STPS. Lo documentamos: el padre trabaja en la industria automotriz o en la fábrica de Ferrocarriles que da empleo a 4 mil trabajadores y sus hijos se ocupan en este trabajo peligroso. Y ahí está el ejemplo de Pasta de Conchos sin ninguna seguridad ni higiene, ni equipos de seguridad.

¿CTM no tiene sindicatos en la región carbonífera?

-Tenemos sindicatos en la industria automotriz, en la siderúrgica como la fábrica de vagones de Ferrocarril, pero no tiene, ni apoya ningún CCT sí es que los hay, con un sindicato complaciendo la criminalidad ni estos niños. Se combaten estas malas prácticas de trabajo infantil.