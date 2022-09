Conoce a Pedro Castre; coach e inversionista peruano

Ingeniero industrial, inversionista, conferencista y creador de la primera y única certificación financiera de Latinoamérica , esta es la trayectoria profesional hasta el momento para Pedro Castre, quien es originario de Perú y tiene como dharma “Liberar y maximizar el potencial financiero de las personas en Latinoamérica” con la misión de “Elevar la consciencia humana sobre hábitos financieros saludables”.

Pedro es un ejemplo de auto superación ya que el camino a una salud financiera comenzó a los 30 años, luego de unas brutalidades financieras Pedro se encontraba en quiebra con más de 100 mil dólares en deuda. Eligió viajar a Colombia para entrenarse financieramente con Robert Kiyosaki, millonario, empresario e inversor, quien lo ayudó a empezar en este camino.

Y así fue como luego de 5 años, no solo había pagado su deuda, sino que ya se había hecho libre financieramente creando en 2003 Castrejón Capital Investment, una empresa enfocada en identificar, evaluar y administrar propiedades que generan ingresos pasivos, brindando oportunidades a inversionistas que buscan generar ingresos superiores al mercado, haciendo que su dinero trabaje hasta 6 veces más de las inversiones tradicionales.

El método que fomenta y el mismo aplicó es el siguiente:

En este sistema vas a manejar 3 cuentas bancarias: Cuenta de Costos Fijos, para gastos recurrentes mensuales, Cuenta de Libertad Financiera, que es únicamente para invertir, y Cuenta de Ahorro a Largo Plazo para Gastos. Para esta última da un consejo, “Hasta que no esté instalado en tu ADN el poder pagarte a ti mismo y no lo hayas hecho por lo menos 4, 5 o 6 meses, no te recomiendo abrir la cuenta de Ahorro a Largo Plazos para Gastos”.

Aquí hace referencia a un concepto muy importante: Pagarte a ti mismo, que se refiere a que cuando te ingresa dinero, antes de empezar a gastarlo, vas a separar un porcentaje para tu segunda cuenta bancaria, la de la Libertad Financiera.

Esto lo fundamenta Castre de la siguiente manera: “ Si no te empiezas a pagar a ti mismo primero, vas a terminar toda tu vida trabajando para otros o para ti mismo”.

Con este método ayuda a las demás personas y que alcancen la libertad financiera como él lo logro gracias a este método.

