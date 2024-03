Es necesaria una reestructuración de la policía estatal: Yulma Rocha

Irapuato, Gto. (OEM).- Guanajuato se enfrenta a un problema grave de seguridad, el cual requiere una reestructuración a fondo de las policías, sobre todo las estatales, aseguró Yulma Rocha, candidata a la gubernatura de Guanajuato por el Partido Movimiento Ciudadano.

En rueda de prensa en Irapuato, señaló que cuenta con una estrategia en materia de seguridad que promete disminuir los delitos desde el primer año, esto tomando en cuenta el nivel al que muchas problemáticas con los actos delictivos han escalado en el territorio estatal.

“Tenemos un problema grave en el estado, lo dejaron crecer y por supuesto van a dejar un problema complejo de resolver, no va a ser fácil y no se va a resolver de la noche a la mañana, pero es posible comenzar la paz en Guanajuato”, dijo.

Detalló que dentro de esta estrategia se encuentra la necesidad de una nueva policía estatal, que sea de proximidad y sobre todo de investigación para resolver y prevenir los distintos problemas que aquejan a la sociedad en Guanajuato.

“Las policías están desaprovechando la capacidad que tienen de patrullaje, no sólo la estatal, sino las municipales, lo vamos a hacer en una primera etapa en las policías de las ciudades, que tengan la capacidad de recibir denuncias y de investigación, porque es la policía la que patrulla, es la que conoce quién comete delitos, quien reincide, la que conoce de infracciones, es un cúmulo de información que no está siendo aprovechada ya que quienes investigan son los ministerios públicos”.

Añadió que el decir que se vayan tanto el secretario de Seguridad Pública del Estado y el Fiscal General de Guanajuato, ya no es suficiente pues se requiere también una reestructuración interna de las policías y la Fiscalía, la cual señaló que no tiene capacidad de resolución de casos debido a la saturación de trabajo con la que cuenta.

“Voy a crear el comité de evaluación de la política pública en materia de seguridad, vamos a hacer una reingeniería en el caso de las divisiones, vamos a fortalecer mucho la división de la policía estatal, en materia rural por el tema de extorsión y vamos a crear la policía violeta que atienda de manera inmediata llamadas de mujeres víctimas de violencia, en el tema de la fiscalía, ya no es suficiente con que se vaya Alvar Cabeza de Vaca y se vaya el fiscal, lo he solicitado desde hace muchos años pero ya no es suficiente”.