Yulma Rocha no pedirá protección policial durante su campaña rumbo a la gubernatura

Irapuato, Gto. (OEM).- Yulma Rocha Aguilar, candidata del Partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado de Guanajuato, aseguró que no solicitará seguridad y protección a las autoridades estatales, pues señaló que no confía en el actual titular de Seguridad Pública estatal, por lo que hará su campaña sin esa solicitud.

Te recomendamos: Yulma Rocha se registra como precandiata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Guanajuato

Yulma Rocha estuvo en Irapuato como parte de su campaña electoral, en donde recorrió la colonia Miguel Hidalgo y al ser entrevistada señaló que no contempla solicitar seguridad para continuar con sus recorridos por el estado, a pesar de que ha estado en zonas con alta incidencia delictiva.

"No lo tengo programado por el momento, ya que lo cierto es que nosotros tenemos que vivir lo que el resto de los guanajuatenses, ya que ellos no van con guaruras ni con camionetas blindadas, y nosotros sí queremos resolver el problema de la inseguridad, tenemos que vivirlo", dijo en entrevista.

Añadió que otra razón por la que no pedirá apoyo de protección durante su campaña ya que no confía en el cuerpo policial estatal, asimismo aseguró que en caso de ver alguna situación de peligro, será atendida y valorará en su momento.

"Tampoco he pensado en solicitar de esta protección, porque no confío en la policía de Alvar Cabeza de Vaca; además de que si vemos un riesgo inminente y que lo tengamos que resolver, ya lo valoraremos en su momento, pero actualmente no está contemplado".

Añadió que como parte de sus propuestas está el transformar la Fiscalía General del Estado, ya que no es suficiente con que el fiscal se vaya, sino que ya es necesaria una transformación donde las fiscalías regionales cuenten con un verdadero papel de abogados del pueblo.

Yulma Rocha realizó su campaña ahora en Irapuato, en donde fue tocando de puerta en puerta a los habitantes de la colonia Miguel Hidalgo, para que conocieran sus propuestas.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Ahí estrechó sus manos y les preguntó cuáles son sus necesidades actualmente, también les dijo que confiaran en su proyecto, el cual comentó que se enfoca en brindar una vida de calidad para las y los guanajuatenses.